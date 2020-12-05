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Стройные фигуры и мягкие губы: шесть снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

Стройные фигуры и мягкие губы: шесть снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

05 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
@lyubixx / Instagram / Стройные фигуры и мягкие губы: шесть снимков сыктывкарских красавиц из Instagram
Горожанки радуют подписчиков красивыми снимками

Желание сделать селфи или попросить друга сделать фотографию любую девушку может настугнуть в совершенно любой момент. Но сыктывкаркам не о чем переживать, ведь они выглядят всегда просто потрясающе и даже случайный снимок получится восхитительным. На этой неделе в подборку попало шесть снимков.

@mizantrop1992v

Фото @mizantrop1992v в Инстаграме: 23 ноября 2020 г. в 20:09

@marinatitova19850725

Фото @marinatitova19850725 в Инстаграме: 29 ноября 2020 г. в 18:59

@ulanovasvetlana

Фото @ulanovasvetlana в Инстаграме: 29 ноября 2020 г. в 11:03

@lyubixx

Фото @lyubixx в Инстаграме: 3 декабря 2020 г. в 13:30

@elenkaanti

Фото @elenkaanti в Инстаграме: 18 ноября 2020 г. в 22:47

@olechkaslesarchuk_

Фото @olechkaslesarchuk_ в Инстаграме: 19 ноября 2020 г. в 08:49

Хотите попасть в следующую подборку «Красавицы Сыктывкара за неделю»? Ставьте хэштеги #pg_beauty или #пг_красота под своим свежим фото в Instagram. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.

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