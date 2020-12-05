Стройные фигуры и мягкие губы: шесть снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

Желание сделать селфи или попросить друга сделать фотографию любую девушку может настугнуть в совершенно любой момент. Но сыктывкаркам не о чем переживать, ведь они выглядят всегда просто потрясающе и даже случайный снимок получится восхитительным. На этой неделе в подборку попало шесть снимков.

@mizantrop1992v

@marinatitova19850725

@ulanovasvetlana

@lyubixx

@elenkaanti

@olechkaslesarchuk_

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