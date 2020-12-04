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Выбор «Pro Города»: чем заняться на выходных, чтобы он запомнился?

Выбор «Pro Города»: чем заняться на выходных, чтобы он запомнился?

04 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Софьи Мельниковой
В подборку вошли самые разные варианты досуга

Впереди нас ожидают два выходных. Время для отдыха, восстановления сил, прогулок  и встреч с друзьями. Если вдруг по каким-то причинам вы не знаете, чем себя занять, то рубрика «Выбор Pro Города» вам в помощь. Сотрудники нашего портала поделились, как можно провести предстоящие (и не только) выходные, и даже дали несколько советов по его организации.

Елена Миронова, копирайтер 

— Я посоветую сходить в гости. Можно к родственникам, друзьям; бабушек, дедушек навестить. Купить что-нибудь вкусное, прийти посидеть и поболтать, покушать. А можно даже приготовить вместе — мы так делаем иногда с подругой. А если лень — службы доставки всегда к вашим услугам. Душевное общение с близкими людьми — всегда отличный вариант! Зарядитесь энергией и хорошим настроением на следующую рабочую неделю.

Виктория Курлович, менеджер 

— Можно пойти кататься на ватрушках и на шашлыки одновременно. Там же встретиться с друзьями. Наши дети от такого выходного остались в восторге.

Алла Комарова, менеджер

— А мы ездим на выходных в деревню. Лепим снеговиков, ходим в баню и пьем крепкий ароматный чай. 


Евгения Сычева, журналист 

1. Выйдите из социальных сетей, чтобы не ввязываться в то, что заранее не было запланировано.

2. Постарайтесь не поглощать информацию. Никаких новостей, никаких интересностей в познавательных пабликах.

3. Погрузитесь в любимое хобби с головой. Это может быть, что угодно: от спорта до лежания на диване и игры «три в ряд». Постарайтесь уделить время тем вещам, на которые не хватает времени в будни.

4. «Замедлитесь». Важно научиться расслабляться, проживать любую мелочь до конца. Не вскакивать с кровати, а хорошенько потянуться, поваляться. Не пить кофе залпом, а смаковать его с кусочком шоколада. 

София Мельникова, внештатный корреспондент 

— Как известно, «отдых — это всего лишь смена деятельности». И прекрасные морозные зимние выходные очень бы не хотелось проводить в четырех стенах. Значит, одеваемся теплее и идем гулять в Кировский парк. Но просто так гулять не интересно, надо как-то разнообразить это дело. Есть пара любимых мной вариантов.

  • Если прогулка вечером и вы гуляете не одни, а с партнером или компанией, то можно скачать на телефон приложение, которое показывает карту звездного неба. Можно просто искать созвездия, можно делать это на скорость. Или пока никто не видит вспомнить детство: взять «ватрушку», санки или любой кусок картона или линолеума и прокатиться с горки. Обычно в это время родители с детьми или местные сноубордисты там накатывают приличные склоны (главное, помните о безопасности, берегите копчик!). 
     
  • Еще необычный вариант — раскрасить серые будни. Покупаете в магазине обычные цветные мелки и идете рисовать. Да, взрослым тоже можно, а с детьми и подавно! Можно рисовать на дорожках в том же парке или на бетонных плитах набережной. Главное, подойти к этому с душой и креативом. Представьте, что вашу «наскальную живопись» обнаружат археологи будущего. Какую информацию вы им оставите? Можете нарисовать дружеские шаржи, цветочки и бабочек, а можете свои страхи, проблемы или надоедливого начальника, а затем расстреляйте его снежками (рисунок, разумеется, а не самого руководителя!). В общем, фантазируйте в рамках воображения и приличия.
     
  • Спортивно-походный вариант — сходить или съездить на «Динамо». Здесь уже можно взять раскладные стулья, пледик, термос с травяным ароматным чаем, бутерброды и фотоаппарат. Сначала понаблюдайте за зимней природой в снежном безмолвии, а потом сделайте привал, чтобы подкрепиться. И, конечно, доставайте фотоаппарат, сфоткайте самую красивую ель с миллионов ракурсов, сделайте замедленное видео, как вы стряхиваете с гигантских веток снег и как он красиво падает на вас, плюхнитесь в сугроб и наделайте «снежных ангелов». Опять же вариантов масса, можно и лыжи в прокат взять, если энергии много и вы любите физкультуру.
     
  • А для тех, у кого есть машина, рекомендую съездить в Ыб — он прекрасен и летом, и зимой. Если мне не хватает красоты и тишины, то обязательно на выходные выбираюсь туда. И здесь тоже можно лепить снеговиков, делать фото, просто наслаждаться тишиной. Или можно отойти подальше в лес и вволю покричать: психологи утверждают, что так можно быстро снять стресс.

Наталья Стремедловская, менеджер 

— Я советую съездить за город, на дачу. Почистить снег, пожарить шашлык, сходить в баньку, попариться там березовыми вениками, отдохнуть телом и душой в кругу семьи. 

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Отдых

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