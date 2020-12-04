Фото дня в Сыктывкаре: первый зимний рассвет

Фото дня в Сыктывкаре: первый зимний рассвет04 декабря 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
@vladmakeenkov
Горожане делятся необычными кадрами
@vladmakeenkov
- Первый зимний рассвет, я встретил в компании друзей, когда мы шли на рыбалку неподалёку от деревни Аникеевка. Солнце медленно поднималось из-за горизонта, постепенно освещая бугры снега на озере и окрашивая небо, да и всё вокруг в пастельные цвета. Нам повезло в это утро увидеть не только прекрасный рассвет, но и 3 природных явления, которые встретишь довольно редко. Первые два связаны с солнцем: солнечный столб и солнечное гало. Солнечное гало можно часто видеть при перепадах или низких температурах. Ну а солнечный столб, как повезёт. Про третье явление я расскажу в следующем посте. А вы видели когда-нибудь солнечное гало или солнечный столб?
#сыктывкар #коми #природа #природароссии #люблюприроду #landscape_lover #инстаграманет
#природапрекрасна #рассвет #sunsetsrussia #зима #природамать #природарядом #природамира
#природакрасота #природа_россии #природалучшийхудожник #природапогода #природарисует
#природаматушка #ice #landscapephotographer #природавокругнас #природаматьнаша
#landscape_russia #canonrussia #russianexplorers #фотоманитнас #пейзаж #winterlandscape
Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.
Комментарии 0