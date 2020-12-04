Фото дня в Сыктывкаре: первый зимний рассвет

@vladmakeenkov

- Первый зимний рассвет, я встретил в компании друзей, когда мы шли на рыбалку неподалёку от деревни Аникеевка. Солнце медленно поднималось из-за горизонта, постепенно освещая бугры снега на озере и окрашивая небо, да и всё вокруг в пастельные цвета. Нам повезло в это утро увидеть не только прекрасный рассвет, но и 3 природных явления, которые встретишь довольно редко. Первые два связаны с солнцем: солнечный столб и солнечное гало. Солнечное гало можно часто видеть при перепадах или низких температурах. Ну а солнечный столб, как повезёт. Про третье явление я расскажу в следующем посте. А вы видели когда-нибудь солнечное гало или солнечный столб?