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Сыктывкар в деталях: история известной гостиницы «Югöр»

Сыктывкар в деталях: история известной гостиницы «Югöр»

04 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Виктор Конюхов/ Гостиница Югöр
В 2011 году здесь появился центр культурных инициатив

На берегу реки Сысолы в Сыктывкаре расположилась одна из самых известных гостиниц города. В еженедельной рубрике «Сыктывкар в деталях» портал PG11.ru расскажет вам об истории этого здания. 

Старое фото гостиницы

Здание построили и передали Областному совету по туризму и экскурсиям в 1986 году. Застройщиком гостиницы был областной совет профсоюзов Коми АССР. В конце 1991 года на базе Коми областного совета по туризму и экскурсиям создана Коми республиканская туристическая фирма «Югор», а в 1993 году фирма «Югор» реорганизована в акционерное общество «Югор».

Как сообщает издание «Твоя параллель», годы строительства семиэтажного дома, расположившегося на берегу Сысолы рядом с Кировским парком, выдает внешний вид. Подобные белые кирпичные многоэтажки с большими лоджиями ударными темпами возводились в середине 80-х годов прошлого века в разных районах столицы Коми.

Гостиница «Югöр» имеет свои отличительные от типовых жилых домов черты. Главной особенностью стало то, что многие ее помещения - сквозные, имеют два входа: передний и зданий, как в дореволюционных дворцах и особняках. 

Изначально «Югöр» была недорогой гостиницей. В основном здесь жили торговцы с рынка, приезжающие в Сыктывкар по своим купеческо-маркетинговым делам. Позже она получила трехзвездочных статус.

Звезды эстрады всегда предпочитали останавливаться в «Югöре». 

Есть интересная история, которая связана с одним из залов гостницы. В нем ранее располагался бар. Учитывая, что в конце 80-х в Советском Союзе ожесточенно боролись с пьянством, вероятно, он был «меккой» для граждан, жаждущих нарушить наказы партии и правительства. Но право посетить сие бахусоугодное заведение было дано не всем. Престижные питейные заведения в те времена работали только для постояльцев, «своих людей» и обладателей лишней «трешки» для швейцара. 

Сейчас в «Югöре» помимо гостиницы располагется центр культурных инициатив, который был открыт в 2011 году. Это современное мультифункциональное пространство для проведения выставок, мастер-классов, семинаров, концертов и других мероприятий в сфере искусства и культуры. В распоряжении центра есть два выставочных зала, студия звукозаписи, сувенирная лавка. Также там часто проходят мастер-классы. 

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Сыктывкар в деталях

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