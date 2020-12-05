Сыктывкарский стилист рассказала, как одеться, чтобы блистать в новогоднюю ночь

Меньше чем через месяц вся Россия будет праздновать Новый год. Сыктывкарский стилист Наталья Светлова рассказала порталу PG11.ru, что надеть, чтобы привлечь удачу и быть самым стильным в новогоднюю ночь.

— Если верить астрологам, то лучшая цветовая гамма для встречи 2021 года - белая, серая, серебристая или стальная.

— Также рекомендуются золотистые, фиолетовые и синие оттенки.

— Но я придерживаюсь мнения, что важно надеть то, в чем вам комфортно, и в чем вы чувствуете себя звездой. Ведь только в новогоднюю ночь абсолютно уместно сверкать с головы до ног! Поэтому можно выбрать платье, блузу, топ или комбинезон, полностью расшитые сверкающими пайетками.

Фото: burdastyle.ru / Lulus (2), Nasty gal

— А вот к однотонным нарядам стоит добавить крупные украшения со стразами или каскад металлических цепочек.

Фото: vladtime.ru

— Большинство планирует встречать новый год дома в семейном кругу. Но это совсем не значит, что не нужно уделять внимание новогоднему наряду. Даже если планируется пижамный, комфортный вариант, то вам не составит труда украсить серебристой мишурой воротнички и манжеты. Это задаст настроение вам и окружающим. И пусть ощущение праздника и волшебства не покидает вас всю новогоднюю ночь!

Фото: planeta-intur.ru

— Мужчинам в праздничную ночь нужно соответствовать своим нарядным спутницам. Можно подобрать голубую или лавандовую сорочку, украсив её серебристыми запонками с яркой эмалью или камнями.

— Более расслабленный образ спутницы допускает яркий новогодний принт на джемпере, футболке или свитшоте мужчины.

bowandtie.ru

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