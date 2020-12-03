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В России магазинам разрешили не обслуживать людей без масок

В России магазинам разрешили не обслуживать людей без масок

03 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Граждане же обязаны выполнять предписания властей регионов

Верховный суд подтвердил право магазинов не обслуживать покупателей без масок и перчаток, в соответствии с рекомендациями Минпромторга. Такое решение было принято 22 октября по иску Смоленского центра права и социологии, пишет «Интерфакс».

Правозащитники оспаривали это право торговцев, указав, что оно противоречит положениям Гражданского кодекса, которые запрещают односторонний отказ лица, обязанного заключить публичный договор, от исполнения публичного договора в таких ситуациях.

По мнению административного истца, оспариваемое положение рекомендаций Минпромторга используется в качестве императивного правила и нарушает права неопределенного круга лиц как потребителей товаров и услуг, предоставляя организации торговли возможность уклониться от заключения с потребителем публичного договора.

Минпромторг и Минюст предоставили Верховному суду возражения к иску, указав, что рекомендации не обслуживать людей без масок, не конфликтовать с ними, но в случае необходимости вызывать полицию, носят рекомендательный и информационно-разъяснительный характер и ничьи права и свободы не нарушают.

Суд согласился, что продавцы не имеют права выбирать в ситуации заключения публичного договора. Однако они вправе отказать в обслуживании покупателю, если власти региона обязали всех носить маски в магазинах в условиях режима ЧС или повышенной готовности. Они могут это сделать в соответствии с законом «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Граждане же обязаны выполнять предписания властей регионов, в соответствии с законом о санэпидемиологическом благополучии, следует из решения суда. Оспариваемые рекомендации направлены исключительно на защиту здоровья и жизни людей, а также на обеспечение благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки, отметил суд.

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Комментарии 2

03 декабря, 23:10 Николай
Не пудрите людям мозги: Центр уже обжаловал решение в апелляционную инстанцию. «По нашему мнению, вынося это решение судья ВС ошибочно сослалась на нормы закона о ЧС, поскольку он не распространяется на нормы гражданского права», — заявил Директор!
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вчера, 19:36 Роберт
Вам бы властям бы только деньги считать . Найдите много способов надурить людей.
А магазин по закону должен обслужить потребителя ст.14.8 продавцу штраф
30 000-50 000рублей .
Магазину 300 000-500 000 рублей
И не морочте нам мирным жителям и ветеранам боевых действий голову.
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