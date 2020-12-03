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Названы самые опасные способы употребления картофеля

Названы самые опасные способы употребления картофеля

03 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
kipmu.ru
Без вреда для здоровья можно съедать 200-300 граммов два раза в неделю

Врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина оценила способы приготовления и употребления картофеля, пишет РИА Новости.

Так, по ее словам, не стоит есть клубни с кожурой, так как в ней накапливаются вредные вещества из почвы и воздуха.

— Также при приготовлении следует не подвергать продукт высоким температурам, — отметила специалист в комментарии «Аргументам и фактам».

Губкина подчеркнула, что после жарки во фритюре продукт насыщается жирами и токсинами. Лучше всего, как считает медик, варить очищенный картофель или готовить его на пару, поскольку в таком случае овощ отдаст максимальное количество полезных веществ — калия, натрия, витамина В6. Врач также отметила, что без вреда для здоровья можно съедать 200-300 граммов картофеля два раза в неделю.

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