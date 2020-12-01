Фото дня в Сыктывкаре: первый день зимы

Горожане делятся необычными кадрами
Фото дня в Сыктывкаре: первый день зимы01 декабря 2020
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@olezhiq_q
@olezhiq_q
- Пускай эта зима будет нас радовать чаще солнечными деньками, а также подарит нам атмосферу праздника и волшебства.
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