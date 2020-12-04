Сыктывкарцы рассказали, нужно ли сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме отклонили проект закона, согласно которому 31 декабря стал бы выходным днем. Однако в Кремле заявили, что главы регионов способны решить этот вопрос самостоятельно.

Пока что 31 декабря остается в Республике Коми рабочим днем. Портал PG11.ru решил узнать у сыктывкарцам, зачем им нужен этот выходной день.

Что думают об этом Сыктывкарцы?

Клим Воробьев, студент

- Выходной нужен, так как хочется подготовиться перед новогодними праздниками. Да и банально выспаться перед новогодней ночью.

Полина Козлова, учитель

- Очень хотелось бы выходной 31 декабря. Мы всей семьёй обычно уезжаем к бабушке и дедушке в деревню, чтобы там встретить Новый год. Чтобы добраться туда, необходимо время и, желательно, выехать засветло. Плюс подготовка к празднику тоже занимает время. Без одного свободного дня к празднику в моем случае подготовиться очень проблематично

Анастасия Гришина, изготовитель сувениров

- Нужен выходной, потому что 31 декабря проходит подготовка к празднику. На подготовку уходит довольно много времени. Пока всю квартиру уберешь уже полдень настанет. А там уж и кучу блюд надо сготовить. И себя ещё в порядок привести. В общем, вся эта суматоха на весь день обычно, так что выходной 31 декабря необходим. Ну и плюс, все-таки праздник, а в такой день сидеть в офисе неохотно. Хочется с семьёй провести время и хорошенько все подготовить. Чтобы потом вечером как умалишенный не носиться по квартире, стараясь все успеть.

Оксана Мартынова, лаборант

- Выходной мне в принципе не нужен, так как работаю по сменному графику работы. Но все равно будет хорошо, если дадут, так как засчитают как работу в выходной день с двойной оплатой.

Сергей Тютин, студент

- Я считаю, что выходной нужен. В эти непростые времена стоит лишний раз провести время с родными и близкими. Плюс, надо подготовиться к празднику: сделать праздничный стол, купить подарки, если этого не было сделано раньше. Этот год был трудным для всех и поэтому я считаю, что нам всем нужно чуть-чуть больше времени, чтобы проводить его достойно и встретить грядущий год подобающе.

Мы спросили у наших читателе в группе «ВКонтакте» о необходимости выходного дня 31 декабря.

Большинство отметило, что не отказались бы от выходного и с удовольствием провели бы этот день с семьей.

А что вы думаете по этому поводу? Нужен ли вам выходной 31 декабря? Пишите в комментариях!

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