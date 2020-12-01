Сыктывкарцы встретили дружелюбную лису (фото)01 декабря 2020
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Фото очевидцев / "Комиинформ"
Горожане опасаются, что она может быть больна бешенством
В столице Коми заметили лису. Как сообщили очевидцы, сегодня утром в районе бывшего «Города Мастеров», на Сысольском шоссе, 17 к ним подошел хищный зверь. Об этом со ссылкой на очевидцев рассказал «Комиинформ».
Лиса без боязни к человеку и машинам уселась на снег, чтобы почесать за ухом. Как она появилась в городе - неизвестно.Лиса непугливая и охотно сближается с людьми на расстоянии вытянутой руки, пытаясь их обнюхать.
- Она спокойная, что нетипично для лисы. Очень пушистая. Хотим предупредить горожан быть бдительными. Вероятно, она может быть больна бешенством, - отметили собеседники.
К слову, о животных. Недавно шатун пришел прямо в приемный покой больницы в Айкино. Следы медведя заметили прямо возле приемного покоя ЦРБ. Потом его видели возле газораспределительной станции. Работник станции возле здания увидел следы. Ранее хищника видели на свалке и возле водозабора. Медведь бродил возле населенного пункта с 17 по 20 ноября.
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01 декабря 2020, 13:45
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