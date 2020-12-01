МФЦ Коми в цифрах: чем может похвастаться учреждение за 7 лет работы

МФЦ Коми в цифрах: чем может похвастаться учреждение за 7 лет работы01 декабря 2020
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Фото предоставлено пресс-службой МФЦ «Мои Документы»
В честь дня рождения МФЦ «Мои Документы» приводим интересную статистику
30 ноября государственному учреждению «Мои Документы» в Коми, которое все знают под аббревиатурой МФЦ, исполнилось семь лет. В честь этой даты портал PG11.ru совместно со специалистами МФЦ «Мои Документы» подготовил статистику о том, какими были эти семь лет, как изменилось и разрослось учреждение и как оно помогает жителям всей республики.
Сегодня во всех районах Коми открыто:
- 22 центра «Мои Документы»
- 66 офисов «Мои Документы» (66-ой офис открылся месяц назад, 21 октября, в Сыктывкаре на Кирова, 30)
- 20 центров оказания услуг для бизнеса (12 из них открылись летом 2020 года)
Всего во всех центрах и офисах действует 257 окон. Еще четыре окна готовятся к открытию. Это позволяет охватывать 99,07% населения региона.
Сейчас в МФЦ Коми 315 наименований услуг. Ежедневно специалисты центров оказывают 2 981 услугу. А всего с начала года они оказали 661 766 услуг. Самыми популярными из них стали:
- 218 328 - государственный кадастровый учет недвижимости, регистрация прав и сделок с ней;
- 44 724 - предоставление сведений из ЕГРН;
- 82 122 - регистрационный учет граждан по месту пребывания и по месту жительства (прописка);
- 47 283 - выдача, замена российского паспорта;
- 76 513 – подтверждение и регистрация учетной записи на портале Госуслуг.
Услуги МФЦ доступны 99,07% жителям Коми. При этом 99,89% удовлетворены тем, как их обслуживают специалисты учреждения.
В среднем каждый человек проводит в очереди в МФЦ 4 минуты 23 секунды
Во всех офисах МФЦ региона работают 496 сотрудников: 455 женщин и 41 мужчина. Из них 306 сотрудников - эксперты приема и выдачи документов, которые непосредственно общаются с людьми. Есть и горячая линия, которая с начала 2020 года приняла 116 966 звонков.
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