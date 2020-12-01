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МФЦ Коми в цифрах: чем может похвастаться учреждение за 7 лет работы

МФЦ Коми в цифрах: чем может похвастаться учреждение за 7 лет работы

01 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото предоставлено пресс-службой МФЦ «Мои Документы»
В честь дня рождения МФЦ «Мои Документы» приводим интересную статистику

30 ноября государственному учреждению «Мои Документы» в Коми, которое все знают под аббревиатурой МФЦ, исполнилось семь лет. В честь этой даты портал PG11.ru совместно со специалистами МФЦ «Мои Документы» подготовил статистику о том, какими были эти семь лет, как изменилось и разрослось учреждение и как оно помогает жителям всей республики. 

Сегодня во всех районах Коми открыто:

  • 22 центра «Мои Документы»
  • 66 офисов «Мои Документы» (66-ой офис открылся месяц назад, 21 октября, в Сыктывкаре на Кирова, 30) 
  • 20 центров оказания услуг для бизнеса (12 из них открылись летом 2020 года)

Всего во всех центрах и офисах действует 257 окон. Еще четыре окна готовятся к открытию. Это позволяет охватывать 99,07% населения региона. 

Сейчас в МФЦ Коми 315 наименований услуг. Ежедневно специалисты центров оказывают 2 981 услугу. А всего с начала года они оказали 661 766 услуг. Самыми популярными из них стали: 

  • 218 328 - государственный кадастровый учет недвижимости, регистрация прав и сделок с ней;
  • 44 724 - предоставление сведений из ЕГРН;
  • 82 122 - регистрационный учет граждан по месту пребывания и по месту жительства (прописка);
  • 47 283 - выдача, замена российского паспорта;
  • 76 513 – подтверждение и регистрация учетной записи на портале Госуслуг. 

Услуги МФЦ доступны 99,07% жителям Коми. При этом 99,89% удовлетворены тем, как их обслуживают специалисты учреждения. 

В среднем каждый человек проводит в очереди в МФЦ 4 минуты 23 секунды

Во всех офисах МФЦ региона работают 496 сотрудников: 455 женщин и 41 мужчина. Из них 306 сотрудников - эксперты приема и выдачи документов, которые непосредственно общаются с людьми. Есть и горячая линия, которая с начала 2020 года приняла 116 966 звонков. 

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А как вы оцениваете работу МФЦ «Мои Документы» в Коми? Пишите в комментариях!

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