Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Рейтинг автосервисов Рейтинг салонов красоты Модные тренды Рейтинг мебельных компаний Новый год 2021 В помошь родителям
Главная
Новости
Центр управления регионом: что это и как он поможет сыктывкарцам

Центр управления регионом: что это и как он поможет сыктывкарцам

30 ноября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: пресс-служба ЦУР
Проблемы решаются быстро и эффективно

16 ноября в Республике Коми начал работать центр управления регионом. Портал PG11.ru попросил специалистов службы рассказать, что это такое и зачем он нужен жителям Сыктывкара.

Глава центра управления регионом Евгений Зелинский рассказал, что ЦУРы создаются по всей стране по поручению президента России. По сути это - координационный центр по мониторингу и обработке всех видов обращений и сообщений граждан, как официальных, так и неофициальных: размещенных на форумах, в пабликах.

Главная цель ЦУРа – обеспечение оперативной, эффективной, а главное адекватной коммуникации жителя Коми с ведомством, к работе которого у него есть вопросы. 
При этом технологии центра позволяют систематизировать информацию о проблемах региона и предложить органам исполнительной власти наиболее эффективные и быстрые решения. Иными словами, ЦУР призван помочь органам исполнительной власти максимально исключить необоснованно долгое ожидание ответа гражданами, ну и, конечно, же отписки, - сообщил Евгений Зелинский. 

Глава центра отметил, что ЦУР координирует работы по мониторингу и обработке всех видов обращений от жителей Коми в федеральные и региональные органы власти, а также органы местного самоуправления. Информационные системы, с которыми работает ЦУР, позволяют обрабатывать все открытые источники информации.

Работа с обращениями осуществляется в два этапа: на первом они фиксируются посредством применения специальных информационных алгоритмов, на втором – обрабатываются специалистами, которые определяют ответственного за решение проблемы. Кроме того, там где это необходимо, сотрудники ЦУРа включаются в работу по решению проблемы, помогая органу власти найти наиболее эффективный и оперативный путь, - сообщает Евгений Зелинский. 

Глава центра заявил, что сейчас основным инструментом ЦУР служит система «Инцидент Менеджмент». Она позволяет оперативно выявлять, обрабатывать и реагировать на сообщения граждан, поступающие в социальных сетях. Посредством только этой системы отбирается порядка 160 сообщений в день. Количество обрабатываемых сообщений постоянно увеличивается за счет подключения новых источников, к примеру, платформы обратной связи, которая заработает в регионе в самое ближайшее время. 

ЦУР не работает в формате офиса, в который граждане могут прийти и оставить обращение. Системы мониторинга ЦУР фиксируют обращения из любого открытого источника. Житель может оставить сообщение, предложение или жалобу, к примеру, в виде комментария в городском паблике «ВКонтакте», на странице главы республики в социальной сети, или на форуме. ЦУР является центром, куда поступает информация из всех этих источников. При этом житель Республики Коми обязательно узнает, что его обращение было принято в работу и получит на него ответ на той же площадке, на которой было написано обращение. Скорость ответа будет зависеть от темы и времени подачи обращения, - отметил специалист. 

Центр обрабатывает любые обращения, которые касаются деятельности федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, которые работают в Республике Коми. 

Пример работы

На днях благодаря системе мониторинга ЦУР была выявлена и достаточно оперативно решена проблема недостатка автобусов, курсирующих между Сыктывкаром и Эжвой.

В одном из местных пабликов «ВКонтакте» жители обратили внимание на долгое ожидание и тесноту в автобусах. Администрация столицы Коми, с которой отрабатывалось это сообщение, отреагировала практически сразу, приняв решение добавить на линию дополнительные машины. Кроме того, мэрия организовала ежедневный мониторинг заполняемости автобусов, работающих на эжвинском направлении, с тем, чтобы не допускать таких ситуаций впредь. 

Еще одна жалоба касалась перевозки жителей поселка Седкыркещ. Люди написали, что курсирующий между Алешино и заречным поселком катер на воздушной подушке не справляется в часы пик, и им подолгу приходится ждать своей очереди, стоя на холоде.

Буквально за час администрация исправила ситуацию, добавив еще один катер и организовав логистику таким образом, чтобы жителям не приходилось мерзнуть на улице, ожидая, когда подойдет судно. Теперь, даже если катер по каким-то причинам задерживается, они ожидают его в теплом автобусе. 
И такие примеры есть во всех муниципалитетах республики. С подключением новых источников их будет становиться все больше.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ

Читайте также: Вирусолог заявил, что половина россиян уже переболела коронавирусом

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Экс-главу Коми все еще не доставили в Сыктывкар Посмотреть все

Редакция рекомендует

25 ноября
Творчество без границ: сыктывкарец пережил инсульт и начал делать завораживающие картины из дерева Читать
20 ноября
Инструкция для сыктывкарцев: как сдать ЕГЭ, если вы закончили школу много лет назад Читать
14 ноября
Фото дня от сыктывкарки: голуби под ноябрьским солнцем Читать
Посмотреть все
27 ноября Сосудистая и пластическая хирургия доступна сыктывкарцам в Кирове
Загрузка...

Новости России и мира

07 ноября
В МВД предложили ужесточить наказание для пьяных водителей
03 октября
В России введут штраф за езду на летней резине зимой
26 сентября
В России в 2021 году вырастут тарифы на электроэнергию
26 сентября
В России изменится порядок начисления пенсий
18 сентября
Выпускникам вузов в России предложили выдавать по полмиллиона рублей
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru