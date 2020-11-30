Центр управления регионом: что это и как он поможет сыктывкарцам

16 ноября в Республике Коми начал работать центр управления регионом. Портал PG11.ru попросил специалистов службы рассказать, что это такое и зачем он нужен жителям Сыктывкара.

Глава центра управления регионом Евгений Зелинский рассказал, что ЦУРы создаются по всей стране по поручению президента России. По сути это - координационный центр по мониторингу и обработке всех видов обращений и сообщений граждан, как официальных, так и неофициальных: размещенных на форумах, в пабликах.

Главная цель ЦУРа – обеспечение оперативной, эффективной, а главное адекватной коммуникации жителя Коми с ведомством, к работе которого у него есть вопросы.

При этом технологии центра позволяют систематизировать информацию о проблемах региона и предложить органам исполнительной власти наиболее эффективные и быстрые решения. Иными словами, ЦУР призван помочь органам исполнительной власти максимально исключить необоснованно долгое ожидание ответа гражданами, ну и, конечно, же отписки, - сообщил Евгений Зелинский.

Глава центра отметил, что ЦУР координирует работы по мониторингу и обработке всех видов обращений от жителей Коми в федеральные и региональные органы власти, а также органы местного самоуправления. Информационные системы, с которыми работает ЦУР, позволяют обрабатывать все открытые источники информации.

Работа с обращениями осуществляется в два этапа: на первом они фиксируются посредством применения специальных информационных алгоритмов, на втором – обрабатываются специалистами, которые определяют ответственного за решение проблемы. Кроме того, там где это необходимо, сотрудники ЦУРа включаются в работу по решению проблемы, помогая органу власти найти наиболее эффективный и оперативный путь, - сообщает Евгений Зелинский.

Глава центра заявил, что сейчас основным инструментом ЦУР служит система «Инцидент Менеджмент». Она позволяет оперативно выявлять, обрабатывать и реагировать на сообщения граждан, поступающие в социальных сетях. Посредством только этой системы отбирается порядка 160 сообщений в день. Количество обрабатываемых сообщений постоянно увеличивается за счет подключения новых источников, к примеру, платформы обратной связи, которая заработает в регионе в самое ближайшее время.

ЦУР не работает в формате офиса, в который граждане могут прийти и оставить обращение. Системы мониторинга ЦУР фиксируют обращения из любого открытого источника. Житель может оставить сообщение, предложение или жалобу, к примеру, в виде комментария в городском паблике «ВКонтакте», на странице главы республики в социальной сети, или на форуме. ЦУР является центром, куда поступает информация из всех этих источников. При этом житель Республики Коми обязательно узнает, что его обращение было принято в работу и получит на него ответ на той же площадке, на которой было написано обращение. Скорость ответа будет зависеть от темы и времени подачи обращения, - отметил специалист.

Центр обрабатывает любые обращения, которые касаются деятельности федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, которые работают в Республике Коми.

Пример работы

На днях благодаря системе мониторинга ЦУР была выявлена и достаточно оперативно решена проблема недостатка автобусов, курсирующих между Сыктывкаром и Эжвой.

В одном из местных пабликов «ВКонтакте» жители обратили внимание на долгое ожидание и тесноту в автобусах. Администрация столицы Коми, с которой отрабатывалось это сообщение, отреагировала практически сразу, приняв решение добавить на линию дополнительные машины. Кроме того, мэрия организовала ежедневный мониторинг заполняемости автобусов, работающих на эжвинском направлении, с тем, чтобы не допускать таких ситуаций впредь.

Еще одна жалоба касалась перевозки жителей поселка Седкыркещ. Люди написали, что курсирующий между Алешино и заречным поселком катер на воздушной подушке не справляется в часы пик, и им подолгу приходится ждать своей очереди, стоя на холоде.

Буквально за час администрация исправила ситуацию, добавив еще один катер и организовав логистику таким образом, чтобы жителям не приходилось мерзнуть на улице, ожидая, когда подойдет судно. Теперь, даже если катер по каким-то причинам задерживается, они ожидают его в теплом автобусе.

И такие примеры есть во всех муниципалитетах республики. С подключением новых источников их будет становиться все больше.

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