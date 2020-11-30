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Школьникам из Сыктывкара предлагают собрать макулатуру и встретиться с кумирами

Школьникам из Сыктывкара предлагают собрать макулатуру и встретиться с кумирами

30 ноября 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Победителей определят 10 декабря

Для школьников по всей России устраивают «Бумажный батл». Условия простые: надо собрать как можно больше макулатуры и выложить об этом пост в соцсетях. Победителей определят 10 декабря — самые активные смогут побывать на онлайн-встрече с известными блогерами. 

Акция проходит в рамках поддержки национального проекта «Экология», согласно которому, к 2024 году на переработку должно направляться не менее 50% твердых коммунальных отходов (ТКО).

В основе акции #БумБатл – не просто соревнование по количеству сдаваемого бумажного сырья, но и запуск челленджа в социальных сетях за возможность лично пообщаться с кумирами школьников. Организаторы направили предложения поддержать акцию популярным среди молодежи блогерам и селебрити в Instagram и TikTok, которые готовы будут включиться условный «бумажный батл» за возможность онлайн-встречи с ними.

Для участия в акции необходимо выполнить простые условия: собрать макулатуру, выложить пост в Instagram или TikTok с хештегом #БумБатл и отметкой аккаунта кумира и подать заявку на участие на сайте акции бумбатл.рф.

— Акции по сбору макулатуры хорошо знакомы руководителям образовательных учреждений и школьникам. Отличительной особенностью #БумБатл является донесение идей раздельного сбора отходов через привычные для молодежи онлайн-форматы. Таким образом мы вовлекаем подрастающее поколение в актуальную экоповестку и обращаем внимание на принципы осознанного потребления», – отмечают в АНО «Национальные приоритеты».

По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, нынешнее подрастающее поколение становится драйвером экоосознанности.

— Я застал то время, когда сбором макулатуры занимался каждый школьник. В детстве мы собирали журналы и газеты. Для взрослых, да, это было раздельным сбором мусора, для нас – детей – веселое времяпрепровождение. На долгое время всеобщие подобные акции забылись, и сейчас мне действительно нравится, что это возвращается. Нынешняя молодёжь стала более внимательной, более осознанной в отношении к окружающему миру, – прокомментировал глава Минприроды России Александр Козлов.

По итогам акции будет составлен шорт-лист победителей, для которых будут организованы онлайн-встречи с популярными молодежными кумирами, неравнодушными к теме экологии и готовыми поделиться личным опытом раздельного сбора отходов. Также будет составлен рейтинг ТОП-10 самых результативных школ страны по количеству собранной макулатуры. Все победители получат тематические призы от организаторов и благодарственные грамоты, все участники – именные сертификаты от Оргкомитета #БумБатл (в случае регистрации на сайте акции).

Акция продлится с 25 ноября по 10 декабря. Итоги планируется подвести до 15 декабря 2020 года.

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Дети Школа Экология

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