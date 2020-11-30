Плохой настрой: названы продукты, от которых хочется хандрить

Диетолог Елена Соломатина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» перечислила продукты, способные ухудшить настроение. По ее мнению, в первую очередь на эмоциональное состояние может повлиять сахар, пишет РИА Новости.

— Как только сахара много, инсулина выделяется тоже много. Уровень глюкозы в кровяном русле быстренько падает, и человек чувствует себя разбитым, раздражительным, он готов ненавидеть весь свет. По раздражительности и плохому настроению можно определить, что у человека есть скачки сахара, — предупредила она.

Соломатина отметила, что в первую очередь подобные скачки могут появиться у людей, часто употребляющих простые сахара — конфеты, кондитерские изделия, муку высшего сорта, очищенное зерно.

Другой пищей, приводящей к ухудшению настроения, диетолог назвала продукты, содержащие трансжиры.

— Печенье, пирожные, даже хлеб, маргарин, который туда кладут, — они тоже могут спровоцировать плохое настроение, потому что разрушают клеточную мембрану и нервные волокна, — заявила Соломатина.

Также она рекомендовала отказаться от энергетических напитков в пользу натурального кофе. Эксперт подчеркнула, что эффект бодрости от «энергетиков» кратковременный и после прилива бодрости резко наступает хандра и сонливость.

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