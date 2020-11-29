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Гороскоп на 30 ноября: Раков ждут приятные встречи, а Близнецов - конфликты с руководством

Гороскоп на 30 ноября: Раков ждут приятные встречи, а Близнецов - конфликты с руководством

29 ноября 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Узнайте, что приготовили вам звезды

Гороскоп на 30 ноября 2020 Овен

В деловом отношении период будет результативным. Но не идите на поводу у эмоций и не принимайте поспешных решений. Возможно, кто-то будет нуждаться в вашей помощи. И если есть такая возможность, не откажите в просьбе. Однако общества случайных знакомых лучше избегать.

Гороскоп на 30 ноября 2020 Телец

Заводите полезные связи, расширяйте поле деятельности. Не перекладывайте свои обязанности на других людей и не совершайте поступков, которые могут доставить неприятности окружающим. Избегайте новых знакомств с лицами противоположного пола. Не обижайте своих родных.

Гороскоп на 30 ноября 2020 Близнецы

Вы многое успеете сделать, если не будете ставить перед собой чересчур сложных задач. Только постарайтесь не вступать в серьезные споры и конфликты с руководством. Для новых романтических увлечений время подходящее. Не отказывайте себе в маленьких удовольствиях.

Гороскоп на 30 ноября 2020 Рак

Профессиональные вопросы потребуют вашего активного участия. Если поступят новые предложения, дайте себе время собраться с мыслями и оценить перспективы. Вас ожидают приятные встречи со старыми друзьями или просто хорошими знакомыми. Могут завязаться новые романтические отношения.

Гороскоп на 30 ноября 2020 Лев

Стоит заняться наведением порядка в своих бумагах. При правильном распределении времени вы справитесь с большим количеством дел в короткие сроки. Могут возникнуть острые ситуации, обиды, но нужно держать себя в руках. Старайтесь больше времени проводить на природе.

Гороскоп на 30 ноября 2020 Дева

Все вопросы старайтесь решать мирным путем. Вы сможете убедить в своей правоте нужных людей, если подготовитесь к предстоящему разговору. Занимайтесь оформлением документов и приводите дела в порядок. Если захотите изменить свою личную жизнь в лучшую сторону, сможете в этом преуспеть.

Гороскоп на 30 ноября 2020 Весы

В этот день деловые встречи, совещания, переписка и поездки могут открыть новые горизонты. Постарайтесь не волноваться по пустякам. Физическая работа или занятия спортом помогут восстановить душевный покой и повысить жизненный тонус. Можно рассчитывать на поддержку родных, друзей, единомышленников и авторитетных людей.

Гороскоп на 30 ноября 2020 Скорпион

В этот день вы будете ощущать в себе немалые силы. Но не переусердствуйте с их применением. Благоприятный исход ждет при достижении деловых договоренностей, поэтому можно смело планировать важные встречи. Больше времени проводите в общении с любимыми и друзьями - возможно, ваша энергия им понадобится.

Гороскоп на 30 ноября 2020 Стрелец

Мелочи жизни должны отойти на второй план, уступив место более важным темам. Сейчас хорошее время для того, чтобы задуматься о перспективах своего дела, посоветоваться с теми, кто связан с вами общими интересами. Особенно удастся преуспеть в области деловых контактов.

Гороскоп на 30 ноября 2020 Козерог

Сейчас вы можете допустить серьезные ошибки в профессиональной сфере, поэтому не спешите с принятием решений, особенно под давлением. Многое будет вас раздражать и даже злить. Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций - победителем в них окажетесь не вы.

Гороскоп на 30 ноября 2020 Водолей

В данное время вы будете обладать большим запасом энергии, поэтому, если у вас накопились важные дела, поскорее приступайте к их реализации - все должно получиться. Идет благоприятный период для новых знакомств и любовных отношений.

Гороскоп на 30 ноября 2020 Рыбы

День не обещает головокружительных успехов в карьере, но добиться положительных результатов вы сможете. Для заключения сделок, подписания договоров и дачи обещаний момент вполне подходящий. А вот брать на себя чужие обязанности не стоит.

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