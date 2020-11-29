Погода в Сыктывкаре на 30 ноября: начало потепления

Начало декабря обещает быть пасмурным
Погода в Сыктывкаре на 30 ноября: начало потепления29 ноября 2020
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@veldanov_psh / instagram.com
Предстоящий понедельник встретит нас неожиданным потеплением. Температура воздуха будет достигать до -6, вечером до -4. Как отмечают метеорологи, погода будет становиться еще теплее.
Погода в Сыктывкаре 30 ноября:
Температура воздуха: -4...-6 °C
Ветер: Ю, 2,9 метров в секунду
Пасмурно
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29 ноября 2020, 18:54
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