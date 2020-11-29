Фото дня в Сыктывкаре: красная луна над лесом

@olezhiq_q

А вы когда нибудь подобное видели? Если мне не врёт гугл, то это красная луна. Подобное грандиозное астрономическое явление: полное лунное затмение и противостояние Марса и Солнца совпадает крайне редко — как минимум раз в столетие. По мнению экспертов это самое большое затмение в 21 веке.

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