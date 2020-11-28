Креативный макияж и притягательные улыбки: пять снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

Горожанки радуют подписчиков красивыми снимками
Креативный макияж и притягательные улыбки: пять снимков сыктывкарских красавиц из Instagram28 ноября 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
@mizantrop1992v / Instagram /Ппять снимков сыктывкарских красавиц из Instagram
В Сыктывкаре уже довольно холодно, однако мешковатые, но теплые свитера — не то, что выбирают сыктывкарки. Даже в самые суровые морозы горожанки способны оставаться привлекательными. На этой неделе в подборку попало пять снимков.
@k1ller_fox
@_olga_alex_
@marinatitova19850725
@kristina_tomsha_
@mizantrop1992v
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28 ноября 2020, 11:04
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