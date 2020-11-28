Креативный макияж и притягательные улыбки: пять снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

В Сыктывкаре уже довольно холодно, однако мешковатые, но теплые свитера — не то, что выбирают сыктывкарки. Даже в самые суровые морозы горожанки способны оставаться привлекательными. На этой неделе в подборку попало пять снимков.

@k1ller_fox

@_olga_alex_

@marinatitova19850725

@kristina_tomsha_

@mizantrop1992v

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