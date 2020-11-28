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Полезные советы от «Про Города»: как создать новогоднюю атмосферу

Полезные советы от «Про Города»: как создать новогоднюю атмосферу

28 ноября 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Дизайнер интерьера делится знаниями

Совсем скоро начнется декабрь, а это самое время приступить к созданию волшебной новогодней атмосферы. Но как сделать это по-настоящему стильно, не потратив при этом все свои деньги? Об этом рассказала дизайнер интерьеров Полина Козлова в рубрике «Полезные советы от Про Города».

Цветовая гамма


ru.wikipedia.org

— Начнем с того, что нужно определиться с цветом украшений. Этот год - год металлического быка, поэтому будут уместны металлические украшения, например, стильные подсвечники. Чтобы бык принес удачу, год будем встречать в серебристых, белых тонах. Дополним цветовую гамму нежными пастельными цветами.

Елка

— Главное украшение праздника - елка. При выборе учитывайте свойства вашей квартиры или дома. Если ваша задача – уют, натуральность, то приобрести настоящую ель будет правильным решением, к тому же она будет излучать потрясающий аромат. Но если вам не хочется убирать постоянно осыпающиеся иголки, то лучше приобрести искусственную елочку, которая прослужит вам много лет подряд. Если для елки места нет, то сделайте композицию из веток, их тоже можно украсить игрушками. Ставить елку лучше там, где ее будет видно из любого уголка комнаты, и, конечно же, туда, где для нее достаточно места.

Гирлянды

— Гирлянды придадут особый уют в любом помещении, являясь дополнительным источником света, в комнате, будет создаваться впечатление сказочности и волшебства. Чтобы создать новогоднее настроение, вам подойдут фигурные гирлянды в виде снежинок, звездочек или шариков. Но обычные нить или занавес тоже будут вам по нраву, особенно любителям создать камерную атмосферу у себя в спальне, а после праздников такие яркие огонечки можно оставить, чтобы они продолжали радовать глаз.

Ароматы

— Запах определяет наше настроение и состояние, и мало кто поспорит, что по-настоящему новогодние ароматы — это апельсин, корица, гвоздика, бергамот, ваниль. Чтобы помещение наполнилось новогодними ароматами можно приобрести эфирные масла, которые заливаются в специальные свечи. Также существуют диффузоры, саше, спреи, аромапалочки, которые можно купить в обычном супермаркете.

А как же экономия?

— Не у всех есть возможность купить большую пушистую елку, ее можно заменить натуральными еловыми ветками, поставив их в обычную вазу для цветов или, придав им форму венка, повесить на стену или дверь. Елочные игрушки легко заменяются конфетами, на веревочке, при том это очень практично и вкусно. Не покупайте гирлянды, а лучше сделайте ее самостоятельно из бумаги, ниток и шишек, также можно засушить апельсины и повесить на веревку вместе с палочкой ванили и еловыми веточками. Все популярнее стал хенд-мейд: вязаные елочные шары, текстильные звезды, елочки — такие милые детали согреют даже в самый сильный мороз.

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Комментарии 1

29 минут назад Рита Мур
Не дизайнер, а капитан Очевидность. Без ее советов мы бы сами не догадались, что ёлка, запах мандаринов и гирлянды создают настроение. Отдельное спасибо за три с половиной фото - очень информативно!

Нет бы рассказать о необычных приемах, моде на новогоднее оформление! Как минимум, можно было примеры привести, как Белый дом оформляют каждый год.

Трудно немного времени потратить и подумать? Хоть бы сказала, где можно уже еловые ветки купить (спойлер: они уже есть в цветочных магазинах). Хоть бы показала, как композиции из «пахучек» красивые сделать, как красиво гирлянду повесить (а то обычно люди кишкой ее повесят на окне и всё), сайты с быстрой доставкой порекомендовала.

А если уж про экономию говорим, милочка, хоть бы ПРОСТЕЙШИЕ примеры бюджетных украшений показала! Куча видео на ютуб, можно скрин оттуда сделать, если сама не можешь придумать!
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