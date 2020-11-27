Фото дня в Сыктывкаре: умопомрачительные краски заката сквозь заснеженные

Горожане делятся необычными кадрами
Фото дня в Сыктывкаре: умопомрачительные краски заката сквозь заснеженные27 ноября 2020
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@olezhiq_q
@olezhiq_q
- Как же меняется природа и настроение когда появляется солнце.
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