Россияне назвали идеальный размер пенсии

Российские представители различных профессий оценили уровень пенсии, необходимый им для комфортной жизни в старости. Наибольшие запросы оказались у программистов, финансистов и строителей. Это следует из данных опроса, проведенного сервисом по подбору персонала «Работу.ру» и российским негосударственным пенсионным фондом (НПФ) Сбербанка (есть у РБК).

Большинство сотрудников из области финансирования, программирования и строительства сошлись на том, что после выхода на пенсию хотели бы получать больше 100 тыс. руб. в месяц. Так ответили 23% работников IT-сферы, 20% строителей и 22% финансистов. В опросе участвовали более 3 тыс. специалистов из восьми отраслей.

Медики, учителя, работники кафе и ресторанов, водители оценили свои потребности несколько ниже: самый популярный ответ среди них — от 40 тыс. до 50 тыс. в месяц. Эти цифры отметили 23% поваров и официантов, 21% медиков и учителей, 19% работников транспорта и логистики.

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