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Сыктывкарцы рассказали, что хотят получить на Новый год

Сыктывкарцы рассказали, что хотят получить на Новый год

27 ноября 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Самый популярный ответ — деньги

Скоро наступит самый долгожданный и волшебный праздник года. Поэтому многие уже украшают свои дома, строят планы на новогоднюю ночь и, конечно, покупают подарки. Мы провели опрос в сообществе Про Город Сыктывкар | Новости и выяснили, какой подарок хотели бы получить сыктывкарцы на Новый год.

 
  • Большинство хотели бы получить на Новый год деньги, такой подарок предпочли 52% горожан. 
  • Вторыми по популярности стали украшения, этот вариант ответа набрал 19% голосов. 
  • На третьем месте расположились товары для домы, их хотели бы получить 12% сыктывкарцев. 

В комментариях под опросом жители столицы также обсудили, что для них станет лучшим подарком к празднику. 

— Чтобы исчез вирус ковида, —Елена Косянчук.

— Чтобы мои любимые были рядом и все здоровы, — Мария Голубина. 

— А у меня дочь родится, подарок, — Сергей Хафизов. 

—Любой из списка. Дареному коню в зубы не смотрят, — Валериан Сплуржский. 

— Буду просить перемен! Во всем, а главное — в правительстве, — Илья Поповцев.

— Безлимитную карту, — Константин Шумахер

— Пачку масок одноразовых, — Иван Чакин. 

— Чтобы все были здоровы, а дальше — больше! — Евгений Козлов. 

Все ждут Новый год с нетерпением. Но особенно сильно его ждут дети. Мы спросили у сыктывкарцев, что хотят получить их дети к празднику. Результаты получились следующие.


 
  1. Большинство детей хотят получить игрушки — 36%. 
  2. С отставанием в 1% идут гаджеты — 35%. 
  3. Завершают тройку лидеров сладости — 11%. 

При этом некоторых сыктывкарцев результаты опроса разочаровали. Об этом они высказались в комментариях: 

— Печально, что большинство просят гаджеты и так мало — книжки, — Валентина Шучалина. 

— Игрушки, гаджеты да сладости, современным детям больше ничего и не нужно, — Настя Селивёрстова.

Многие на подготовку к Новому году расходуют немалые суммы. Но большая часть денег, согласно исследованию Deloitte, уходит на подарки — 46%. Мы узнали, сколько в среднем на них тратят сыктывкарцы.

 
  • Согласно результатам опроса, большая часть сыктывкарцев тратит 1000 - 5000 рублей — 51%. 
  • Почти 26% сыктывкарцев тратят 5000 - 10000 рублей. 
  • Больше 20000 расходуют 9% горожан — третье место.

 

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