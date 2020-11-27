Сыктывкарцы рассказали, что хотят получить на Новый год

Сыктывкарцы рассказали, что хотят получить на Новый год27 ноября 2020
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Самый популярный ответ — деньги
Скоро наступит самый долгожданный и волшебный праздник года. Поэтому многие уже украшают свои дома, строят планы на новогоднюю ночь и, конечно, покупают подарки. Мы провели опрос в сообществе Про Город Сыктывкар | Новости и выяснили, какой подарок хотели бы получить сыктывкарцы на Новый год.
- Большинство хотели бы получить на Новый год деньги, такой подарок предпочли 52% горожан.
- Вторыми по популярности стали украшения, этот вариант ответа набрал 19% голосов.
- На третьем месте расположились товары для домы, их хотели бы получить 12% сыктывкарцев.
В комментариях под опросом жители столицы также обсудили, что для них станет лучшим подарком к празднику.
— Чтобы исчез вирус ковида, —Елена Косянчук.
— Чтобы мои любимые были рядом и все здоровы, — Мария Голубина.
— А у меня дочь родится, подарок, — Сергей Хафизов.
—Любой из списка. Дареному коню в зубы не смотрят, — Валериан Сплуржский.
— Буду просить перемен! Во всем, а главное — в правительстве, — Илья Поповцев.
— Безлимитную карту, — Константин Шумахер
— Пачку масок одноразовых, — Иван Чакин.
— Чтобы все были здоровы, а дальше — больше! — Евгений Козлов.
Все ждут Новый год с нетерпением. Но особенно сильно его ждут дети. Мы спросили у сыктывкарцев, что хотят получить их дети к празднику. Результаты получились следующие.
- Большинство детей хотят получить игрушки — 36%.
- С отставанием в 1% идут гаджеты — 35%.
- Завершают тройку лидеров сладости — 11%.
При этом некоторых сыктывкарцев результаты опроса разочаровали. Об этом они высказались в комментариях:
— Печально, что большинство просят гаджеты и так мало — книжки, — Валентина Шучалина.
— Игрушки, гаджеты да сладости, современным детям больше ничего и не нужно, — Настя Селивёрстова.
Многие на подготовку к Новому году расходуют немалые суммы. Но большая часть денег, согласно исследованию Deloitte, уходит на подарки — 46%. Мы узнали, сколько в среднем на них тратят сыктывкарцы.
- Согласно результатам опроса, большая часть сыктывкарцев тратит 1000 - 5000 рублей — 51%.
- Почти 26% сыктывкарцев тратят 5000 - 10000 рублей.
- Больше 20000 расходуют 9% горожан — третье место.
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