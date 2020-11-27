Сыктывкарцы рассказали, что хотят получить на Новый год

Скоро наступит самый долгожданный и волшебный праздник года. Поэтому многие уже украшают свои дома, строят планы на новогоднюю ночь и, конечно, покупают подарки. Мы провели опрос в сообществе Про Город Сыктывкар | Новости и выяснили, какой подарок хотели бы получить сыктывкарцы на Новый год.



Большинство хотели бы получить на Новый год деньги, такой подарок предпочли 52% горожан.

Вторыми по популярности стали украшения, этот вариант ответа набрал 19% голосов.

На третьем месте расположились товары для домы, их хотели бы получить 12% сыктывкарцев.

В комментариях под опросом жители столицы также обсудили, что для них станет лучшим подарком к празднику.

— Чтобы исчез вирус ковида, —Елена Косянчук.

— Чтобы мои любимые были рядом и все здоровы, — Мария Голубина.

— А у меня дочь родится, подарок, — Сергей Хафизов.

—Любой из списка. Дареному коню в зубы не смотрят, — Валериан Сплуржский.

— Буду просить перемен! Во всем, а главное — в правительстве, — Илья Поповцев.

— Безлимитную карту, — Константин Шумахер

— Пачку масок одноразовых, — Иван Чакин.

— Чтобы все были здоровы, а дальше — больше! — Евгений Козлов.

Все ждут Новый год с нетерпением. Но особенно сильно его ждут дети. Мы спросили у сыктывкарцев, что хотят получить их дети к празднику. Результаты получились следующие.





Большинство детей хотят получить игрушки — 36%. С отставанием в 1% идут гаджеты — 35%. Завершают тройку лидеров сладости — 11%.

При этом некоторых сыктывкарцев результаты опроса разочаровали. Об этом они высказались в комментариях:

— Печально, что большинство просят гаджеты и так мало — книжки, — Валентина Шучалина.

— Игрушки, гаджеты да сладости, современным детям больше ничего и не нужно, — Настя Селивёрстова.

Многие на подготовку к Новому году расходуют немалые суммы. Но большая часть денег, согласно исследованию Deloitte, уходит на подарки — 46%. Мы узнали, сколько в среднем на них тратят сыктывкарцы.

