Названы сроки появления вакцины от COVID-19 в массовом обороте

Вакцина, разработанная центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», поступит в гражданский оборот 10 декабря. При этом массовая вакцинация начнется в следующем году. Как сообщает агентство ТАСС, об этом журналистам рассказал глава заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа «Вектора» Александр Рыжиков, передает РБК.

- Я думаю, в 2021 году она появится практически во всех регионах России, — заявил он.

Рыжиков также предупредил, что вакцинация не дает пожизненного иммунитета. Повторно ее придется провести через 6-10 месяцев после первых двух инъекций, а впоследствии — раз в три года.

Специалист отметил, что иммунитет, формируемый после заболевания, пропадает быстрее.

- Что касается иммунного ответа, который мы формируем, тут большая надежда на вакцину, в отличие от того, что мы наблюдаем при формировании иммунитета в результате заражения коронавирусом. Иммунитет, который создается в результате инфицирования и выздоровления человека, недостаточно стабильный. Через 5-7 месяцев гуморальные антитела исчезают, — сказал он.

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