Медведев предложил ввести компенсации за переработки: что об этом думают сыктывкарцы

«Коммерсантъ» сообщил, что Дмитрий Медведев предложи ввести компенсации за переработки. Портал PG11.ru выяснил, что о переработках думают сыктывкарцы и как часто им приходится работать больше положенного.

Дмитрий Медведев отметил, что работодатели часто злоупотребляют ситуацией, в которой по закону сотрудник, отработавший ненормированный рабочий день, может получить за это трехдневный отпуск. По словам Медведева, в стране следует ввести материальные выплаты в качестве компенсации за ненормированный рабочий день.

На сегодняшний день Трудовой кодекс Российской Федерации исторически не предусматривает денежную компенсацию за ненормированный рабочий день. Этим, по словам Дмитрия Медведева, и пользуются работодатели. Он считает, что гораздо эффективнее будет компенсировать такой характер работы не тремя выходными днями, поскольку такая компенсация нужна далеко не всем, а денежным вознаграждением.

А что о переработках думают сыктывкарцы?

Готовы ли горожане на переработки и почему? Люди рассказали о своем опыте работы сверх нормы и своих ощущениях от нее.

Светлана Канева (фамилия изменена)

— Я положительно отношусь к переработкам на основном рабочем месте, так как трудовые обязанности мне знакомы, коллектив тоже. Деньги нужны всем, где сейчас работу дополнительно найдешь, особенно если ты женщина? Мое мнение по жизни — отлично, когда есть работа. Хотя разбогатеть так и не удалось. У нас все всегда по закону, переработки оплачиваются в двукратном размере. Все идет в налогооблагаемую базу, стаж. Поэтому в нашем коллективе идет борьба за переработку. Но у моей сестры, которая живет не в нашем регионе, за такую же переработку двойной оплаты нет. Хочу также добавить, что в наше время все рады любой подработке на любых условиях, лишь бы заплатили. А то, что труд не войдет в стаж, мало кого волнует. Мои дети так живут, так как у всех ипотеки, которые забирают большую часть денег. У дочки ипотека, она несколько месяцев работает вообще без выходных. Если выходной на основной работе, ищет подработку на стороне, рада буквально каждой копейке. Мне очень ее жалко.

Александр Иванов

— Я считаю, что любая работа или обязанность, которая не прописана в трудовом договоре с работодателем, должна быть оплачена отдельно. Если меня попросят о переработке, я непременно соглашусь при условии, что потраченное время будет достойно оплачено и желательно наличными. Если была бы возможность забрать пенсионные накопления, я бы забрал их именно сейчас. Но кушать мне фактически нужно сейчас, а не на пенсии. К счастью, работодатель меня не подводил с оплатой переработок ни разу.

Жанна Петрова (фамилия изменена)

— Со мной произошел неприятный случай по части переработок. Я работала за себя и за отсутствующего человека. Сразу оговорили с работодателем, сколько часов я беру, так как зарплата у нас почасовая. А через некоторое время менеджер сообщила, что за переработку она не заплатит, хотя я выполнила свои обязательства. После этого менеджер предлагала еще несколько раз перерабатывать за не вышедших на работу, но я резко отказывала. Один раз не заплатила, значит, найдет причину не заплатить и в будущем.

Опрос

Портал PG11.ru провел в своем официальном паблике «ВКонтакте» опрос, чтобы выяснить, как горожане отнеслись бы к предложению начальства взять переработку.

Выяснилось, что большинство горожан готовы перерабатывать, если оплачивать труд будут по закону и при условии, что все будет фиксироваться.

Комментарии

В комментариях сыктывкарцы разошлись во мнениях:

— Нет, спасибо, плавали — знаем. Начальнику надо, пусть он и батрачит, — Янина Иванова.

— Мой мужчина отказался перерабатывать, его попросили после дневной смены сразу выехать в ночь.Так начальник его по статье уволил, — Юцкевич Елена.

— В любом случае все заканчивается обманом, где-то что-то не доплатят, — Уровень Новый.

— Сама иногда прошу подработки. И если с часами где-то путаница, то исправляют всегда без проблем. Все мы не роботы, бывает. Исправляют же. И без обмана, — Антонина Напалкова.

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А что вы думаете о переработках? Взялись бы за них? Вам выплачивают все положенные за переработки бонусы? Расскажите в комментариях!