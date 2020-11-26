Фото дня в Сыктывкаре: чем дальше в лес - тем больше белок

@olezhiq_q

- Чем дальше в лес, тем больше белок. По сравнению с прошлой зимой, в этом году я наблюдаю всё больше белок в округе, не знаю с чем это связанно, но за последнюю прогулку я насчитал их восемь.

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