Фото дня в Сыктывкаре: чем дальше в лес - тем больше белок

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Фото дня в Сыктывкаре: чем дальше в лес - тем больше белок26 ноября 2020
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@olezhiq_q
- Чем дальше в лес, тем больше белок. По сравнению с прошлой зимой, в этом году я наблюдаю всё больше белок в округе, не знаю с чем это связанно, но за последнюю прогулку я насчитал их восемь.
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