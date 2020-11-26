Сыктывкарцы рассказали, чувствуют ли они себя счастливыми

Исследование ВЦИОМ показало, что 80 процентов россиян считают себя счастливыми. Журналисты портала PG11.ru вышли на улицы Сыктывкара и узнали у местных жителей, довольны ли они своей жизнью.

По данным исследования ВЦИОМ, 81% россиян определенно или скорее считают себя счастливым, 17% граждан чувствуют себя скорее или определенно несчастными.

Отмечается, что чаще всего респондентов делает счастливыми то, что у них есть семья (29%), на втором месте стоит здоровье и жизнь — своя собственная и близких (22%), на третьем — хорошая работа (13%), а также наличие детей (12%) и общая удовлетворенность жизнью (12%).

Как указывает ВЦИОМ, если опрошенные чувствуют себя несчастными, то чаще всего это связано с материальными трудностями (15%), а также плохим положением дел в стране (10%), плохим состоянием здоровья (5%), низким уровнем и задержкой зарплаты (5%).

Счастливы ли сыктывкарцы?

Мы спросили наших подписчиков в группе «ВКонтакте», считают ли они себя счатливыми людьми.

PG11.ru вышли на улицы и спросили тот же самый вопрос у прохожих: Большинство отметили, что не считают себя счастливыми. Но так ли это на самом деле? Журналисты порталавышли на улицы и спросили тот же самый вопрос у прохожих:

Я не считаю себя счастливым человеком. Да, меня все устраивает в жизни, Сыктывкар - отличный город, самый лучший, который я видел. Наверное, я просто депрессивный сам по себе, - рассказал студент Клим Воробьев.

Считаю себя счастливой. Нашла душевное равновесие, теперь у меня в этой жизни есть все: приятная работа, меня окружают приятные люди, - поделилась инженер Юлия Вахнина.

Конечно считаю себя счастливым! Потому что в моей жизни все происходит шикарно и отлично. Не считая того, что творится в стране, я могу в полной мере быть счастливым и это прекрасно, - сказал промоутер Никита Беляев.

Я счастливый человек. Воспитала сына, внуки замечательные, пенсию заработала хорошую. Слава богу, здоровая, и это самое главное, - отметила пенсионерка Валентина Ислентева.

Да, я счастлив. У меня хорошая девушка, живу в любимом городе и работаю в самом лучшем баре. Нет абсолютно никаких поводов для грусти, - поделился бармен Сава Комочкин.

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