Фото дня в Сыктывкаре: история одной одинокой посылки

Фото дня в Сыктывкаре: история одной одинокой посылки25 ноября 2020
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@julia_wolf_official1.4
Горожане делятся необычными кадрами
@julia_wolf_official1.4
Лежит, замерзает, на снегу..
Одинокая посылка..
Никому, не нужная..
Люди, обходя стороной,
Нервно, словно со зла,
В её сторону оборачиваясь,
Что-то бормочат..
Не думая, о том
Что может кому-то нужна,
Или же просто,
Пустую коробку,
Кто-то до бака, не до нёс...
Так и лежит,
Снегом занесённая..
Чья-то посылка,
Или же просто,
Не донесённая,
До мусорного бака,
Пустая коробка...
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25 ноября 2020, 17:25
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