Фото дня в Сыктывкаре: история одной одинокой посылки

@julia_wolf_official1.4

Лежит, замерзает, на снегу..

Одинокая посылка..

Никому, не нужная..

Люди, обходя стороной,

Нервно, словно со зла,

В её сторону оборачиваясь,

Что-то бормочат..

Не думая, о том

Что может кому-то нужна,

Или же просто,

Пустую коробку,

Кто-то до бака, не до нёс...

Так и лежит,

Снегом занесённая..

Чья-то посылка,

Или же просто,

Не донесённая,

До мусорного бака,

Пустая коробка...