Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг фитнес-клубов Рейтинг автосервисов Рейтинг салонов красоты Модные тренды Рейтинг мебельных компаний
Главная
Новости
Творчество без границ: сыктывкарец пережил инсульт и начал делать завораживающие картины из дерева

Творчество без границ: сыктывкарец пережил инсульт и начал делать завораживающие картины из дерева

25 ноября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: vk.com/ Картина Александра Волкова
Болезнь помогла мужчина в рисовании

Сыктывкарский учитель шахмат пережил инсульт, однако после этого обнаружил себе тягу к творчеству. Журналист портала PG11.ru пообщался с ним и узнал, что изменилось в его жизни после травмы.

48-летний сыктывкарский преподаватель шахмат Евгений Волков в июле 2020 года почувствовал недомогание, его родственники обратились в скорую помощь. В больнице компьютерная томография показала кровоизлияние в мозг, и его срочно положили в реанимацию. 

У меня полностью парализовало правую сторону тела, речь и восприятие было очень заторможено. Пока был в реанимации, за меня молились родные и друзья, за что им большое спасибо, - отметил мужчина. 

После операции Евгения перевели в обычное отделение больницы, так как его тело стремительно восстанавливалось. Мужчина рассказал, что вместе с ним лежал пенсионер с таким же диагнозом. Евгений помогал ему восстанавливаться, кормил его, учил с ним скороговорки. Это также помогло Евгению поправиться.

Когда вернулся домой, я заметил куски шифонера, которые лежали на кровати. Так ко мне и пришла идея начать рисовать. Но краски мне использовать нельзя было из-за запаха. Поэтому решил заняться выжиганием, - отметил Евгений.

Мужчина заявил, что инсульт «помог» ему в творчестве. Из-за того, что он не мог быстро работать, он очень долго сидел над каждой картиной и вырисовывал детали.

Сейчас дома у Евгения уже более 60 картин. К нему поступают заказы со всей Коми и даже России. Однако заказы берет неохотно - ему больше нравится рисовать для себя.

Не хочу заниматься бизнесом и тем более продавать свои картины. Ко мне обращаются с такими предложениями, я предлагаю выжечь копии, но оригиналы не отдаю - они нравятся жене и дочке, - рассказал мужчина.

Евгений заявил, что его друзья предлагали ему организовать выставку. Однако из-за эпидемии коронавируса он не представляет это возможным. 

Сейчас Евгений Волков идет на поправку. Портал PG11.ru желает ему скорейшего выздоровления и дальнейших творческих успехов!

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Личная история

Читайте также: На поддержку бюджетной системы в Коми выделят почти 5 миллиардов рублей

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Выяснилось, каким будет ледовый городок на главной площади Сыктывкара Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Творчество без границ: сыктывкарец пережил инсульт и начал делать завораживающие картины из дерева Читать
20 ноября
Инструкция для сыктывкарцев: как сдать ЕГЭ, если вы закончили школу много лет назад Читать
14 ноября
Фото дня от сыктывкарки: голуби под ноябрьским солнцем Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

07 ноября
В МВД предложили ужесточить наказание для пьяных водителей
03 октября
В России введут штраф за езду на летней резине зимой
26 сентября
В России в 2021 году вырастут тарифы на электроэнергию
26 сентября
В России изменится порядок начисления пенсий
18 сентября
Выпускникам вузов в России предложили выдавать по полмиллиона рублей
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru