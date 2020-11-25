Творчество без границ: сыктывкарец пережил инсульт и начал делать завораживающие картины из дерева

Сыктывкарский учитель шахмат пережил инсульт, однако после этого обнаружил себе тягу к творчеству. Журналист портала PG11.ru пообщался с ним и узнал, что изменилось в его жизни после травмы.

48-летний сыктывкарский преподаватель шахмат Евгений Волков в июле 2020 года почувствовал недомогание, его родственники обратились в скорую помощь. В больнице компьютерная томография показала кровоизлияние в мозг, и его срочно положили в реанимацию.

У меня полностью парализовало правую сторону тела, речь и восприятие было очень заторможено. Пока был в реанимации, за меня молились родные и друзья, за что им большое спасибо, - отметил мужчина.

После операции Евгения перевели в обычное отделение больницы, так как его тело стремительно восстанавливалось. Мужчина рассказал, что вместе с ним лежал пенсионер с таким же диагнозом. Евгений помогал ему восстанавливаться, кормил его, учил с ним скороговорки. Это также помогло Евгению поправиться.

Когда вернулся домой, я заметил куски шифонера, которые лежали на кровати. Так ко мне и пришла идея начать рисовать. Но краски мне использовать нельзя было из-за запаха. Поэтому решил заняться выжиганием, - отметил Евгений.

Мужчина заявил, что инсульт «помог» ему в творчестве. Из-за того, что он не мог быстро работать, он очень долго сидел над каждой картиной и вырисовывал детали.

Сейчас дома у Евгения уже более 60 картин. К нему поступают заказы со всей Коми и даже России. Однако заказы берет неохотно - ему больше нравится рисовать для себя.

Не хочу заниматься бизнесом и тем более продавать свои картины. Ко мне обращаются с такими предложениями, я предлагаю выжечь копии, но оригиналы не отдаю - они нравятся жене и дочке, - рассказал мужчина.

Евгений заявил, что его друзья предлагали ему организовать выставку. Однако из-за эпидемии коронавируса он не представляет это возможным.

Сейчас Евгений Волков идет на поправку. Портал PG11.ru желает ему скорейшего выздоровления и дальнейших творческих успехов!

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