На поддержку бюджетной системы в Коми выделят почти 5 миллиардов рублей

Российские регионы получат средства на поддержку стабильности бюджетных систем. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о выделении 80 млрд рублей. Их распределят по 39 регионам, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета. Согласно документу, Коми получит 4 млрд 707 тыс.рублей.

Как отметил на заседании Правительства Михаил Мишустин, средства помогут выполнить все социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением COVID-19.

В 2020 году на балансировку региональных бюджетов уже было направлено более 200 млрд рублей. Предусмотреть дополнительную помощь поручил президент России Владимир Путин. При этом, как обозначено в поручении, приоритетное внимание требовалось уделить территориям с высокими темпами роста инвестиционных расходов. Источником финансовой поддержки стал резервный фонд Правительства.

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