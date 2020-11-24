После отмены самоизоляции жители Коми массово подали на развод

В Коми стали в этом году стали чаще жениться и меньше разводиться. Об этом свидетельствуют данные Комистата, пишет «КП Коми».

Так, за девять месяцев 2020 года 2 850 пар связали себя узами брака. Для сравнения, год назад эта цифра равнялась 3 559 парам. Больше всего женились в июле (493), так как в республике был снят режим самоизоляции, введенный в регионе из-за коронавируса.

Приняли решение развестись 2 380 семейных пар. Примечательно, что пик бракоразводных процессов выпал на отмену режима самоизоляции – июль. В этот месяц сразу 338 пары написали заявление с просьбой их развести. В самый разгар пандемии разводов было меньше всего: в апреле решили разойтись 94 пары, а в мае - 171.

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