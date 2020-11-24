Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг фитнес-клубов Рейтинг автосервисов Рейтинг салонов красоты Модные тренды Рейтинг мебельных компаний
Главная
Новости
Сыктывкарский юрист рассказал, почему увеличение возраста молодежи - это хорошо

Сыктывкарский юрист рассказал, почему увеличение возраста молодежи - это хорошо

24 ноября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru/ Возраст молодежи повысили до 35 лет
Больше людей смогут получить государственную поддержку

В Госдуме одобрили проект о повышения возраста молодежи до 35 лет. Сыктывкарский юрист Илья Раковский рассказал порталу PG11.ru, почему это положительно скажется на жизни населения. 

Разработчики проекта заявили, что эта инициатива позволит большему количеству россиян воспользоваться мерами государственной поддержки. В документ внесли правки от детских и молодежных объединений со всей России. Теперь молодежью в России смогут себя считать 41 миллион человек.

Что думает юрист?

Юрист Илья Раковский отметил, что согласно новому закону молодежью смогут считать себя люди с 14 до 35 лет. Ранее такими считались граждане до 30-летнего возраста. 

В современном обществе возрастные границы несколько сдвинулись. Молодые люди стали позже завершать свое образование, позже начинать самостоятельную трудовую деятельность по специальности, позже вступать в брак и обзаводиться потомством. Это – объективный процесс, присущий практически всем развитым странам, - заметил юрист.

 

 

Илья Раковский заявил, что периоды детства, подросткового возраста и молодости продлеваются. Поэтому решение продлить молодость до 35 лет стало лишь формальным признанием существующей реальности.

Другое дело, что принятие такого закона повлечет за собой определенные последствия, как позитивные, так и негативные. К плюсам можно отнести меры государственной поддержки семей, в которых один из родителей не достиг 35-летнего возраста, помощи молодым ученым, студентам и аспирантам, государственные программы помощи молодым семьям в приобретении жилья (предоставления льгот по ипотечным кредитам), поддержка в получении специальности, для студентов, аспирантов и научных работников – право на гранты, предназначающиеся молодым специалистам, - рассказал юрист.

Однако сыктывкарец отметил, что есть и негативные последствия.

К минусам повышения возраста молодежи можно отнести возможные основания для дальнейшего повышения пенсионного возраста, а также для поднятия верхней планки призывного возраста до 30 лет. Кроме того увеличение государственных расходов на меры социальной поддержки молодежи может привести к тому, что средств федерального бюджета не будет хватать и это приведет к обратному эффекту: начнут сокращать социальную поддержку всей молодежи – и 35-летней, и 30-летней, - заключил юрист. 

Что об этом думают общественники?

С одной стороны я рад, потому что понимаю, что при статусе молодёжи можно пользоваться услугами получения компенсации от государства, дотаций при ипотеке и других программ. А со своей лично стороны жалею, что мне уже не 35, потому что именно с периода 2000 годов эта возрастная группа увеличивалась, в два раза или более, но все это попадало не для моего поколения 70х, - заявил Станислав Штралер.

 

А вы знаете, когда мне было 18 лет и я смотрел на кокетничающих 40-летних, которые говорили, что они ещё молодые, это вызывало чувство протеста: «Да что вы вообще уже в молодости понимаете?» Сейчас мне самому больше 40, но у меня во многом те же взгляды, вкусы, мнения, что и раньше, никакого особого перехода в новое состояние не пережил. Многие мои друзья за 50 ходят на свидания и агрессивные рок-концерты, ясно, что активный возраст сегодня длится дольше. Поэтому какая-то правда в этом законе есть, хотя и непонятно, что он призван изменить, - заявил Александр Бешкарев.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ

Читайте также: В Коми самолет сел прямо на оживленную трассу

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Выяснилось, каким будет ледовый городок на главной площади Сыктывкара Посмотреть все

Редакция рекомендует

20 ноября
Инструкция для сыктывкарцев: как сдать ЕГЭ, если вы закончили школу много лет назад Читать
14 ноября
Фото дня от сыктывкарки: голуби под ноябрьским солнцем Читать
14 ноября
В сыктывкарском поселке увековечили память героев войны Читать
Посмотреть все
вчера Почему доставка продуктов на дом через СберМаркет для сыктывкарцев - это удобно?
Загрузка...

Новости России и мира

07 ноября
В МВД предложили ужесточить наказание для пьяных водителей
03 октября
В России введут штраф за езду на летней резине зимой
26 сентября
В России в 2021 году вырастут тарифы на электроэнергию
26 сентября
В России изменится порядок начисления пенсий
18 сентября
Выпускникам вузов в России предложили выдавать по полмиллиона рублей
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru