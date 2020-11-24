Сыктывкарский юрист рассказал, почему увеличение возраста молодежи - это хорошо

В Госдуме одобрили проект о повышения возраста молодежи до 35 лет. Сыктывкарский юрист Илья Раковский рассказал порталу PG11.ru, почему это положительно скажется на жизни населения.

Разработчики проекта заявили, что эта инициатива позволит большему количеству россиян воспользоваться мерами государственной поддержки. В документ внесли правки от детских и молодежных объединений со всей России. Теперь молодежью в России смогут себя считать 41 миллион человек.

Что думает юрист?

Юрист Илья Раковский отметил, что согласно новому закону молодежью смогут считать себя люди с 14 до 35 лет. Ранее такими считались граждане до 30-летнего возраста.

В современном обществе возрастные границы несколько сдвинулись. Молодые люди стали позже завершать свое образование, позже начинать самостоятельную трудовую деятельность по специальности, позже вступать в брак и обзаводиться потомством. Это – объективный процесс, присущий практически всем развитым странам, - заметил юрист.

Илья Раковский заявил, что периоды детства, подросткового возраста и молодости продлеваются. Поэтому решение продлить молодость до 35 лет стало лишь формальным признанием существующей реальности.

Другое дело, что принятие такого закона повлечет за собой определенные последствия, как позитивные, так и негативные. К плюсам можно отнести меры государственной поддержки семей, в которых один из родителей не достиг 35-летнего возраста, помощи молодым ученым, студентам и аспирантам, государственные программы помощи молодым семьям в приобретении жилья (предоставления льгот по ипотечным кредитам), поддержка в получении специальности, для студентов, аспирантов и научных работников – право на гранты, предназначающиеся молодым специалистам, - рассказал юрист.

Однако сыктывкарец отметил, что есть и негативные последствия.

К минусам повышения возраста молодежи можно отнести возможные основания для дальнейшего повышения пенсионного возраста, а также для поднятия верхней планки призывного возраста до 30 лет. Кроме того увеличение государственных расходов на меры социальной поддержки молодежи может привести к тому, что средств федерального бюджета не будет хватать и это приведет к обратному эффекту: начнут сокращать социальную поддержку всей молодежи – и 35-летней, и 30-летней, - заключил юрист.

Что об этом думают общественники?

С одной стороны я рад, потому что понимаю, что при статусе молодёжи можно пользоваться услугами получения компенсации от государства, дотаций при ипотеке и других программ. А со своей лично стороны жалею, что мне уже не 35, потому что именно с периода 2000 годов эта возрастная группа увеличивалась, в два раза или более, но все это попадало не для моего поколения 70х, - заявил Станислав Штралер.

А вы знаете, когда мне было 18 лет и я смотрел на кокетничающих 40-летних, которые говорили, что они ещё молодые, это вызывало чувство протеста: «Да что вы вообще уже в молодости понимаете?» Сейчас мне самому больше 40, но у меня во многом те же взгляды, вкусы, мнения, что и раньше, никакого особого перехода в новое состояние не пережил. Многие мои друзья за 50 ходят на свидания и агрессивные рок-концерты, ясно, что активный возраст сегодня длится дольше. Поэтому какая-то правда в этом законе есть, хотя и непонятно, что он призван изменить, - заявил Александр Бешкарев.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»