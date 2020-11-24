Фото дня в Коми: волшебные сполохи северного сияния

- В этот день по прогнозу стояла пасмурная погода, да и к вечеру всё небо затянуло облаками. Но около семи часов Эдик вышел из дома, взглянул на небо, а там всё было в звёздах. Мы быстро собрались и поехали делать ночные снимки. Приехали в лес и видим, что над лесом какая-то зелёная полоса, затем резко появился столб света до неба, потом пропал. И мы сразу же, как можно быстрее, поехали на вышку, чтобы поймать северное сияние над лесом. И...успели! Это выглядело просто потрясающе. Столбы света то появлялись, то исчезали, играли, крутились. А вскоре всё вновь затянуло облаками, но мы успели сделать снимки этого природного явления. Теперь будем ждать ещё большего!