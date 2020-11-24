Урбанист рассказал о плюсах и минусах платной парковки у вокзала в Сыктывкаре

В Сыктывкаре собираются сделать платную парковку возле железнодорожного вокзала. Урбанист Дмитрий Махов рассказал порталу PG11.ru плюсы и минусы этого проекта.

Железнодорожный вокзал, как и аэропорт, автовокзал и речной вокзал – это ворота в город. Благодаря любому из них создается первое и последнее впечатление о городе, - отметил урбанист.

Дмитрий Махов заявил, что у сыктывкарского вокзала есть некоторые сложности:

отсутствие навигации. Рядом четыре автобусные остановки, в которых приезжие не сразу могут разобраться. Если делать навигацию, то, как минимум, на трех языках - русском, английском и коми.

захламленность парковки. Когда целенаправленно приезжаешь забрать или отвезти пассажира, свободного места может просто не оказаться. Тогда приходится парковаться вторым, а иногда и третьим, рядом. Этот момент не удобен для пассажиров, а иногда даже небезопасен.

навязчивые действия таксистов. Могу предположить, что большая часть из них занимается полулегальными перевозками, ежедневно подвергая пассажиров опасности и не платя налоги.

отсутствие зоны для междугородных автобусов. Люди приезжают из соседних районов, в которых нет вокзала. Им неудобно передвигаться через весь город, чтобы переесть с автобуса на поезд.

Дмитрий Махов отметил, что платная парковка возле железнодорожного вокзала позволит предотвратить «хаотичность», сделать парковку защищенной. Средства, полученные с парковки, можно будет направить на развитие инфраструктуры.

Однако не стоит забывать, что платная парковка - не панацея. Нужен целый комплекс мер, чтобы вокзал стал привлекательнее и удобнее. К тому же благодаря этой инициативе не решится вопрос с нелегальными таксистами, уверен, они найдут способ, как обходить плату, - рассказал урбанист.

Дмитрий Махов рассказал о вероятности того, что уезжающие на поезде люди будут бросать свои автомобили в соседних дворах.

Урбанист также отметил, что делать общественное пространство возле вокзала не имеет смысла. Сейчас он сейчас имеет четкую структуру и функцию - транспортно-пересадочный узел, в том числе междугородный.

А сейчас хотят на вокзал переложить функцию общественного пространства. Это как из кухни сделать балкон. Кто будет пользоваться этим местом? Оно шумное, там пахнет мазутом, никто таким пространством не будут пользоваться в той мере, в которой предполагают. С учетом того, что слева от вокзала есть сквер, который можно облагородить, и из местной «курилки» превратить в уютную зону, - рассказал урбанист.

Также Дмитрий Махов заявил, что вокзал - шумное место, там можно рассмотреть варианты таких же шумных активностей, например спортивные игровые площадки. На таких местах можно играть до утра, и при этом не будешь мешать людям под окнами.

Еще, станция «Сыктывкар» - конечная, а не транзитная. Транзитным станциям свойственны скверы, когда едешь несколько часов/ суток в поезде, затем вышел, посидел на лавочке, подышал воздухом, подтянулся на турнике. А на конечных станциях пассажиры не задерживаются, - поделился урбанист.

Дмитрий Махов сказал, что железнодорожный вокзал требует решений, однако это не должны быть только платная парковка или только общественное пространство. Нужен сразу комплекс мер, в том числе налаживание пешеходных переходов.

Здорово, что администрация города обратила внимание на эту проблему. Но хотелось бы, чтобы такие вопросы не решались через голосование в «гугл-документе», а проводились полноценные слушания с возможностью высказать и услышать мнение всех категорий населения, кто пользуется вокзалом. Это работники вокзала, водители автобусов, предприниматели, легальные таксисты и пассажиры, - заключил Дмитрий Махов.

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