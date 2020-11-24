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Сыктывкарка сняла фильм о тяжелом генетическом заболевании, которым страдает сама

Сыктывкарка сняла фильм о тяжелом генетическом заболевании, которым страдает сама

24 ноября 2020 Возрастное ограничение: 16+
vk.com/ Ирина Леонтьева
На съемки потратили минимальные средства

Недавно сыктывкарка Ирина Леонтьева презентовала свой фильм «Незачет», в котором рассказала о тяжелом генетическом заболевании, которые есть у нее самой. Она рассказала порталу PG11.ru о создании картины. 

Картина Ирины Леонтьевой «Незачет» повествует о двух девушках с тяжелыми душевными переживаниями, о которых рассказывают друг другу. Их терзают очень депрессивные мысли. После проведенной ночи на природе они находят ответы на интересующие их проблемы и продолжают жить дальше. Общая длительность картины - 15 минут.

Кадры со съемок фильма

Одной из основной тем картины стало тяжелое заболевание - болезнь Гентингтона. Она из героинь в картине заявила, что болеет ей и что через год она погибнет. 

Болезнь Гентингтона - редкое генетическое заболевание головного мозга. Его симптомы включают в себя нарушение двигательных функций, поведенческие и когнитивные нарушения. В среднем продолжительность жизни после постановки диагноза составляет от 15 до 20 лет. 

Ирина Леонтьева заявила, что у нее самой болезнь Гентингтона и именно поэтому она решила снять такой фильм. 

Как отмечает сыктывкарка, «Незачет» был снят очень быстро, потому что они спешили попасть на международный фестиваль «Бок-о-бок».

В июле я написала сценарий, в августе мы репетировали. Сняли за две смены. Дальше был постпродакш до конца сентября. Премьера прошла 2 октября. В итоге в срок на фестиваль не успели всё равно. Но, главное, что сняли, - заявила сыктывкарка.

 

 

 

Ирина отметила, что на создание фильма ее подтолкнула целая совокупность факторов. Ей очень хотелось снять игровой фильм, но она находила миллион причин этого не делать. 

Этим летом мне показалось, что тянуть больше некуда. У меня бессонница и в одну из ночей, когда я не спала совсем, расписала идею. Изначально мне хотелось заявить о том, что сказанные тобой слова могут сильно повлиять на другого человека. Потом сценарий переписывался ещё несколько раз, как это обычно бывает. И ещё я собирала реальные истории людей для фильма, которые потом немного трансформировала, - отметила девушка. 

Режиссер отметила, что на создание фильма у нее ушла небольшая сумма. В основном это расходы на еду, бензин, некоторую съемочную технику и котелок. Девушка очень благодарна людям, которые предоставили остальной реквизит. 

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