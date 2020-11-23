Фото дня в Коми: «Бог Северных Ветров»

В декабре в Вуктыле состоится открытие уникального арт-объекта. «Бога Северных Ветров» придумал учитель географии школы №2 им. Г.В. Кравченко Вуктыл Александр Пинежанинов. Свою идею он подал на Всероссийский конкурс новых достопримечательностей «Культурный след» и выиграл его. А его работа попадает в нашу рубрику «Фото дня».

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