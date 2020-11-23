В ГИБДД рассказали, что делают для безопасности сыктывкарцев в гололед

В Сыктывкаре наступила зима и люди уже ощутили на себе последствия гололеда. Страдают не только пешеходы, но и водители автомобилей. Портал PG11.ru выяснил, что делают сотрудники ГИБДД для того, чтобы уменьшить количество аварий из-за погодных условий.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Сыктывкара, о том, чтобы водители могли комфортно перемещаться, сотрудники ГИБДД заботятся не только во время гололеда.

— Прежде чем заступить на смену, каждый экипаж объезжает свой участок, чтобы выявить возможные недостатки транспортной сети: отсутствие дорожных знаков, скользские необработанные участки, повреждения дорожного полотна. Если таковые имеются, сотрудник ГИБДД сообщает об этом в дежурную часть, а она сообщает предприятию, которое обслуживает указанный участок дороги с повреждением, — объяснили в ГИБДД.

Кроме этого на сайте ГИБДД постоянно вывешиваются предупреждения об изменениях погоды и памятки, как вести себя в опасных ситуациях.

— Самое главное — учитывать погодные условия, состояние покрытия. Необходимо выбирать ту скорость, при которой будет возможно осуществлять полный контроль над автомобилем, — напомнили в ГИБДД.

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