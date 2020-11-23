Эксперты Роскачества рассказали, как не «убить» обувь зимой

Зима — время испытаний для обуви: влага, грязь, реагенты и температурные скачки. Эксперты Роскачества рассказывают, обувь из какого материала лучше носить зимой, а также как за ней ухаживать, чтобы она прослужила долго.

Какой материал обуви лучше для зимы

Говоря о зимней обуви, мы чаще всего подразумеваем гладкую кожу, замшу, нубук и экокожу. И уверенны, что замша, велюр (отличается от замши типом дубления) или нубук не годятся для зимней слякоти. Однако ошибаемся в своих предположениях и выводах.

- Одно из достоинств гладкой кожи — у нее сохранено естественное покрытие, которое защищает кожу от проникновения влаги и грязи, противостоит перепадам температуры. Ворсовые кожи (нубук и велюр, из которого сейчас обувь делают чаще, чем из замши) не имеют такого покрытия, влага легче проникает внутрь материала по открытым порам. Однако открытые поры обеспечивают лучшие гигиенические свойства ворсовых кож: влага из внутриобувного пространства проходит по порам и легче испаряется снаружи — это преимущество такой кожи. Перед тем, как выходить в ней в мокрую погоду, ее нужно заранее обработать соответствующими средствами, — объясняет профессор кафедры товароведения и товарной экспертизы Российского экономического университета им. Г. Плеханова Ольга Фукина.

Экокожа зимой. Виды кожи, в производстве которых использована синтетика, меньше всего годятся для зимних испытаний. Экокожа —полностью искусственный материал. Обувь из высококачественной экокожи хорошо противостоит грязи и реагентам, но ее нежелательно использовать при температуре ниже минус 10 °C: покрытие может потрескаться. Кроме того, срок ее службы меньше, а гигиенические свойства ниже.

Как правильно сушить обувь

Главное правило — не носить одну и ту же пару обуви зимой каждый день. Во время носки кожа сгибается и растягивается. Как утверждает представитель обувной мастерской, лучше всего носить пару обуви не чаще раза в три дня. Кроме того, не рекомендовано «ускорять» сушку принудительно. Батареи, фены или вкладные сушилки не только пересушивают кожу, делая ее грубой, но и могут высушить клей.

Кожа, будучи натуральным материалом, стремится сжаться. Этому препятствуют формодержатели — они сохраняют верх обуви и подошву от деформации и заломов, а также впитывают влагу. Рекомендовано использовать деревянные формодержатели, предпочтительно кедровые — они обладают антибактериальными свойствами.

Совет. Если обувь промокла, а второй пары нет, используйте обычную бумагу для сушки. При этом стельку лучше просушить отдельно.

Как ухаживать за обувью

Верх кожаной обуви, особенно ворсовой, перед первым использованием важно обработать водоотталкивающим спреем. Он защищает от намокания и грязи (достаточно несколько раз за сезон).

Для замши и нубука регулярно используйте креповую щетку, чтобы расчесывать ворс — это необходимо для сохранения защитных свойств ворса.

Для гладкой кожи можно использовать воск, изготовленный на основе пчелиного, который не только защищают обувь от влаги, но и обеспечивает мягкость и эластичность кожи, скрывают мелкие царапины, заполняют поры кожи, препятствуя проникновению в них влаги и грязи.

Грязь с гладкой кожи смывайте водой с помощью обычной губки. После высыхания обрабатывайте кремами для конкретного вида материала.

Важно. Мыло, предназначенное для мытья рук лучше не использовать для чистки обуви, поскольку входящие в него ингредиенты могут оставить следы на обуви. Хозяйственное мыло также не годится хозяйственное мыло — в нем высокая доля щелочи, которая оставит на коже разводы. Следует использовать низкощелочное мыло, которое можно приобрести в магазинах обувной косметики.

Например, экокожа некапризна. Ее можно мыть водой, а также любым мылом, при этом разводы не остаются: искусственная кожа ничего в себя не впитывает.

Как защитить свою обувь от реагентов

В первую очередь, рекомендовано отдавать предпочтение зимней обуви на высокой подошве. Если соль уже проступила на обуви, лучше всего обработать обувь влажной тряпкой или салфеткой и воспользоваться выводящими соль средствами обувной косметики, содержащими уксусную кислоту. Помните, что при удалении соли водой из-под крана, разводы на обуви могут остаться.

Выбираем средство по уходу за обувью

В первую очередь, средство по уходу должно соответствовать типу кожи, из которой сделана обувь.

Отметим, что чем больше в средстве по уходу восков, масел, жиров и меньше эмульгаторов, тем оно качественнее. Помимо животных жиров, хорошее средство может содержать пчелиный воск, сосновое масло терпентин и масло пшеничных ростков.

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