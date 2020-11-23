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В ГИБДД рассказали о деталях изменений в экзаменах на права

В ГИБДД рассказали о деталях изменений в экзаменах на права

23 ноября 2020 Возрастное ограничение: 6+
Фото из архива «Pro Города»
Расширенная линейка упражнений даст возможность понять, насколько водитель будет безопасен

Сотрудники Госавтоинспекции при приеме экзамена на права будут уделять особое внимание умению кандидатов в водители двигаться в реальных условиях. Соблюдать очередность проезда перекрестков, а также ехать с максимально разрешенной скоростью. Об этом РИА Новости рассказал глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников.

Напомним, что с 1 апреля следующего года экзамены будут приниматься по новым правилам. Самих экзаменов станет два. Уйдет в прошлое экзамен по первоначальным навыкам управления, который в простонародье называют «площадкой». Все его упражнения будут проверяться «в боевых условиях» — на дорогах.

— Мы расширили проверку знаний не только теоретических, но и практических, — пояснил Михаил Черников. — Кандидаты в водители будут оцениваться в условиях движения в реальном времени. Проезд по автострадам, проезды перекрестков, парковки — это непосредственно даст возможность оценить навыки водителя.

Он пояснил, что, несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание «площадка», расширенная линейка упражнений даст возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен.

— У нас много молодых водителей погибает на улицах, — говорит Михаил Черников. — Более 700 человек в год гибнет из-за низких знаний и умений.

Как ранее сообщали в Госавтоинспекции, в основном аварии с начинающими водителями происходят не на парковках или въездах в гараж, а из-за не соблюдения очередности проезда перекрестков, непредоставления преимущества в движении при перестроении. Вот именно на это и будут обращать внимание инспекторы.

Напомним, что недавно был размещен для общественного обсуждения регламент по приему экзамена в ГИБДД. В нем прописано, за что будут назначаться штрафные баллы. Набрал пять баллов - экзамен не сдан. В частности, если кандидат в водители движется без всякой причины слишком медленно, и при этом создает помехи в движении остальным - это три балла. А если кандидат поехал и забыл пристегнуться - экзамен сразу завершится оценкой не сдал, пишет «Российская газета».

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ГИБДД

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