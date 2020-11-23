Ученые обнаружили, что коронавирус может победить рак

Российские медики заявляют, что коронавирус обладает неизвестным ранее свойством – он может вытеснять другие вирусы, а также злокачественные новообразования из организма человека. Об этом стало известно информационно-новостному порталу EVO-RUS.COM.

Как рассказали врачи, им удалось выявить благоприятный исход лечения КОВИД-19 у пациентов с начальной стадией онкологического заболевания.

После выздоровления от коронавируса такие люди порой не имели прежних показаний для проведения химиотерапии. Как считают специалисты, это может быть связано с агрессивным поведением коронавирусной инфекции, которая не позволяет развиваться «конкурентам».

Отметим, что данные выводы основаны на наблюдениях группы специалистов. Они не подвергались научному анализу и на данный момент не имеют официального подтверждения.

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