Россиян предупредили о росте платы за ЖКХ

Россиян в 2021 году ожидает повышение цен на ЖКУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных «Московским комсомольцем» экспертов.

Специалист в области ЖКХ, директор Организации народного контроля Наталья Чернышева рассказала, что с 1 июля тарифы вырастут приблизительно на четыре-шесть процентов. Кроме того, напомнила она, с нового года людей поджидает новая напасть — с 1 января прекращается мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату. Когда его отменят, многие российские семьи окажутся в очень непростой ситуации из-за долгов.

- И возможные штрафы — еще не самое большое зло. Отключение света, отопления, воды в зимний холодный период куда страшнее, — сказала Чернышева.

Генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко в беседе с изданием рассказал, что в следующем году также проиндексируют тарифы на газ — в среднем на три процента.

Тарифы на электроэнергию вырастут в июле на четыре процента. С этого же месяца изменится и плата за вывоз мусора — ее тоже повысят на четыре процента.

- Стоимость услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения будет увеличена на четыре процента. Это средние показатели по России, регионы вправе устанавливать свои тарифы, которые, видимо, будут в диапазоне 3,4-6,4 процента, — добавил Минко.

Чернышева также отметила, что повышение тарифов зависит от региона — в среднем показатель составляет четыре-шесть процентов. Так, в нынешнем году по сравнению с предыдущим тарифы выросли от 2,5 до 6,5 процента.

- Скорее всего, в 2021 году ресурсоснабжающие компании будут лоббировать повышение на больший процент, чтобы постараться покрыть свои убытки от недополучения средств в 2020 году, — предположила эксперт.

При этом по закону рост тарифов не может превышать уровень инфляции, которая, по оценкам Минэкономразвития, будет в районе четырех-пяти процентов. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила продлить мораторий на взыскание штрафов и пени за несвоевременную или неполную оплату за жилье и услуг ЖКХ, так как не все граждане могут восстановить достаток из-за последствий пандемии и ограничительных мер.

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