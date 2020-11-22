В Минздраве назвали ранние симптомы рака легких

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн перечислил ранние симптомы, указывающие на возможное развитие рака легких. Об этом сообщают «РИА Новости».

Любая слабость, температура 37,2 или 37,3 - без симптомов простуды. Кода мы говорим о любых кровяных выделениях: кровохарканье, выделения крови с любыми физиологическими жидкостями тоже должны насторожить, — сказал он.

По его словам, головокружение, головные боли и потери сознания могут указывать уже на более запущенную стадию заболевания. Врач отметил, что явным образом рак легких проявляется в основном на поздней стадии.

Практически все онкологические заболевания начинаются с бессимптомной истории, пока либо критическая масса по опухоли не занимает часть органа, а легкое к тому же не болит. Болит и кашляет человек, когда уже бронх поражен, — предупредил он.

Для профилактики онкологических заболеваний медик посоветовал обследоваться каждые пять лет - в частности, делать компьютерную томографию легких.

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