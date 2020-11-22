Фото дня в Коми: ноябрьская Вычегда

Горожане радуют подписчиков своими снимками
Фото дня в Коми: ноябрьская Вычегда22 ноября 2020
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Фото: @akorablev
Все ближе и ближе подбираются северные холода, а главная река Коми начинает замерзать. Анатолий Кораблев выложил фото с прекрасного заката, на котором видно всю красоту севера.
@akorablev
- Вычегда несколько дней назад
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