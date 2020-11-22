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Гороскоп на 23 ноября: Девам нужно приберечь силы, а Рыбам не давать обещаний

Гороскоп на 23 ноября: Девам нужно приберечь силы, а Рыбам не давать обещаний

22 ноября 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Узнайте, что приготовили вам звезды

Гороскоп на 23 ноября 2020 Овен

Нужно соблюдать осторожность при общении с новыми знакомыми. Вы можете привлечь непорядочных людей. Поэтому перед тем, как откровенничать с посторонними, хорошо подумайте. Постарайтесь не спорить с любимым человеком.

Гороскоп на 23 ноября 2020 Телец

Если к выполнению любого задания вы подойдете не спеша и перед тем, как действовать, все обдумаете, то можете рассчитывать на хороший результат. А к не получившимся делам вернетесь чуть позже. Этот день благоприятен для походов по магазинам и крупных приобретений.

Гороскоп на 23 ноября 2020 Близнецы

На работе могут возникнуть проблемы, с которыми справиться окажется затруднительно. Но не стоит огорчаться и бросаться в крайности, а тем более выяснять отношения с руководством. Сейчас благоприятное время для встреч, поездок, а также для общения с друзьями.

Гороскоп на 23 ноября 2020 Рак

День подходит для любых начинаний и получения новых знаний. Если кто-то будет нуждаться в вашей помощи, то сначала узнайте, что нужно сделать, дабы не попасть в неловкую ситуацию. В семейной жизни и сфере любовных интересов не стоит забывать про свои нужды.

Гороскоп на 23 ноября 2020 Лев

Вы можете проявить себя хорошим стратегом и убедить в своей правоте практически любого. Многое будет вам даваться гораздо легче, чем другим людям. Найдите занятие по душе и посвятите ему больше времени. Если намечаете совершить крупные покупки, то лучше не затягивать с этим.

Гороскоп на 23 ноября 2020 Дева

В графике дел, запланированных на этот день, не будет свободного места. Если кто-то попытается расстроить ваши планы визитом или привлечь к своим делам, постарайтесь любым способом избежать встреч с таким человеком. Берегите силы, нервы и здоровье.

Гороскоп на 23 ноября 2020 Весы

Данный период пройдет в спокойном темпе. Возьмите тайм-аут и займитесь делами, которые не требуют чрезмерной ответственности и серьезной нагрузки. Проявляйте заботу о родственниках. Расходуйте денежные средства только на самое необходимое.

Гороскоп на 23 ноября 2020 Скорпион

В этот день можно заниматься трудновыполнимыми делами, решать спорные вопросы. Больше внимания уделяйте поиску полезной информации. Выступайте инициатором встреч с друзьями, близкими людьми, организуйте совместные развлекательные мероприятия. Больше времени проводите на природе. Избегайте давать деньги в долг.

Гороскоп на 23 ноября 2020 Стрелец

День пройдет в быстром темпе и окажется насыщенным событиями. Но если что-то не удастся сделать, не пытайтесь прыгнуть выше головы. Избегайте конфликтов с окружающими людьми. Вас ожидают приятные встречи или новое романтическое увлечение.

Гороскоп на 23 ноября 2020 Козерог

На работе не следует форсировать события. Нужно упорно продолжать начатые дела. Тем более что на помощь со стороны вряд ли стоит надеяться. С долгами, если они у вас есть, желательно рассчитаться. Постарайтесь в этот период не делать крупные покупки, вскоре деньги вам могут понадобиться.

Гороскоп на 23 ноября 2020 Водолей

Вам предстоит заниматься сразу несколькими делами. Старайтесь не тратить время впустую. Нужно обращать внимание на поступающую информацию. День располагает к романтическому настрою, приятному времяпрепровождению и гармоничным отношениям с любимым человеком.

Гороскоп на 23 ноября 2020 Рыбы

Вы можете преуспеть как в работе, так и в других областях своей деятельности. Свой потенциал реализуйте там, где вас действительно поймут и одобрят. Обратитесь за помощью, если в ней есть необходимость. Не раздавайте обещаний, которые не в состоянии выполнить.

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