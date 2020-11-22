Погода в Сыктывкаре на 23 ноября: холод и небольшой снег

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Погода в Сыктывкаре на 23 ноября: холод и небольшой снег22 ноября 2020
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Погода в столице Коми ожидается прохладная с небольшим снегом. Вероятность осадков 55%. Атмосферное давление в пределах нормы (741—748 мм рт.ст.). Температура воздуха достигает -5 градусов Цельсия, однако из-за ветра ощущается как - 10 градусов Цельсия
Погода в Сыктывкаре на 23 ноября:
- Температура воздуха: -4...-5С
- Небольшой снег
- Ветер южный
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