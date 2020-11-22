Погода в Сыктывкаре на 23 ноября: холод и небольшой снег

Погода в столице Коми ожидается прохладная с небольшим снегом. Вероятность осадков 55%. Атмосферное давление в пределах нормы (741—748 мм рт.ст.). Температура воздуха достигает -5 градусов Цельсия, однако из-за ветра ощущается как - 10 градусов Цельсия

Погода в Сыктывкаре на 23 ноября: