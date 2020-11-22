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Российский ученый рассказал о способе нейтрализовать коронавирус

Российский ученый рассказал о способе нейтрализовать коронавирус

22 ноября 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Стоимость лечения неизвестна

 Кандидат биологических наук, биоинформатик Александр Тышковский рассказал  о возможном способе борьбы с коронавирусом при помощи белка ACE2, через который тот попадает внутрь клеток. Об этом сообщают «РИА Новости».

Получается, ACE2 – наше слабое место, которым раз за разом успешно пользуется коронавирус. Но что, если превратить этот недостаток в преимущество? Рецепт инновационного лекарства очень прост: ввести в кровь зараженному пациенту дополнительные копии белка ACE2. Причем, можно даже не целиком, а только ту часть, которой он взаимодействует с вирусом, — пояснил Александр Тышковский.

В результате рецепторы свяжут шипы коронавируса и не дадут ему атаковать клетки. По словам ученого, вирус буквально ловят «на живца».

Эксперименты показали, что добавление ACE2 надежно нейтрализует коронавирус, мешая инфицировать клетки человека, отметил Тышковский. Также, по его словам, рецептор ACE2 расщепляет гормон ангиотензин II, который провоцирует гипертензию, воспаление и цитокиновый шторм. Этот прогноз, как он отметил, подтвердился учеными во время клинических испытаний.

Итак, ACE2 действительно подает большие надежды как новое лекарство против коронавирусной инфекции. Но насколько хорошо оно проявит себя на практике? Это мы узнаем по итогам клинических испытаний, — пояснил исследователь.

Безопасность применения этого белка у здоровых людей, как напомнил ученый, была подтверждена еще в 2013 в результате первой фазы испытаний для лечения другого респираторного заболевания. Однако у белка есть один недостаток — он не очень крепко связывается с коронавирусом, приблизительно в сто раз хуже, чем антитела. Поэтому нужны очень большие дозы. Однако, благодаря последним работам исследователей выяснилось, что введение трех мутаций в структуру рецептора ACE2 привело к тому, что они стали лучше связываться с шиповидным белком SARS-CoV-2 и смогли еще лучше нейтрализовать вирус. Главное преимущество этого метода от других лекарств заключается в том, что он не имеет срока годности, в отличие от антител и вакцин. Мутации коронавируса также не страшны в случае применения этого способа.

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины СО РАМН и экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора» Александр Чепурнов рассказал, что в теории подобный метод реально может нейтрализовать корнавирус. По его словам, в вирусологии известны аналогичные примеры, которые позволяют думать, что подобным способом можно заблокировать рецепторы вируса. Чепурнов считает, что белки создадут хорошую приманку для коронавируса, поэтому эту идею стоит проверить. Вирусолог также предположил, что как вакцину этот способ использовать нельзя, а в качестве лекарства — возможно. Кроме того, отдельным вопросом является и стоимость подобного лекарства.

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Коронавирус

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