Управляющий торговым центром и бухгалтер: подборка актуальных вакансий для сыктывкарцев

Управляющий торговым центром и бухгалтер: подборка актуальных вакансий для сыктывкарцев22 ноября 2020
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Требуются специалисты с опытом руководителя
Многие сыктывкарцы до сих пор ищут работу. Портал PG11.ru составил для вас подборку самых актуальных вакансий с известного сайта по поиску работы.
Бухгалтер
Опыт работы не требуется.
Обязанности:
- составление отчетности для ИП;
- заполнение любых налоговых деклараций;
- обработка первичных документов в 1С;
Требования:
- Бухгалтерское образование;
- Коммуникабельность;
- доброжелательность в работе с клиентами;
Условия:
- Официальное трудоустройство;
- Офис в центре города;
- Дружный коллектив;
Зарплата от 30 000 рублей в месяц на руки.
Управляющий торговым центром
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Требования:
- формализовать стратегию развития объекта,
- поставить процессы управления, встроить в систему работы Управляющей компании,
- заполнить объект арендаторами / провести ротацию,
- обеспечить продвижение объекта, повысить трафик.
Функционал вакансии:
- разработка стратегии развития объекта и ее реализация,
- достижение целевых показателей управления (финансовых и процессных),
- подбор персонала, формирование команды управления объектом,
- изучение процессов (стандартов) управления в компании и их внедрение на объекте,
- контроль технической эксплуатации объекта,
- участие в переговорах с арендаторами, заключение договоров,
- участие в разработке программы продвижения и контроль за ее реализацией,
- бюджетирование проекта (БДР, БДДС, УБ),
- финансовая и управленческая отчетность по проекту.
Требования к профессиональным компетенциям идеального кандидата:
- стратегическое и системное мышление, умение сформировать стратегию проекта и план ее реализации, умение выстроить систему работы,
- управленческие навыки (формирование и управление командой/группой),
- опыт ведения переговоров и заключения договоров (сектор В2В),
- отраслевые знания: управление объектом торговой недвижимости,
- знание основ бюджетирования в проектах.
Требования к личным качествам идеального кандидата:
- высокий уровень жизненной энергии и однозначный позитив (проект нужно будет "раскачивать", вливать в него энергию),
- лидерские качества,
- командность (умение быть частью команды), синергичность,
- готовность к системной работе в процессах (планирование, контроль исполнения, отчетность),
- технологичность (использование онлайн-сервисов, гаджетов),
- обязательность (сказал-сделал),
- мотивация на развитие.
Зарплата от 70 000 рублей в месяц.
Оператор базы данных 1С
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Требования:
- Опыт работы в 1С:7.7, 1С:8.3,
- быстрая обучаемость, исполнительность, аккуратность, скрупулезность, опрятный внешний вид, навыки быстрого набора текста,
- грамотность, уверенный пользователь ПК,
- умение структурировать
Обязанности:
- Ведение документов в 1С:производстве, ведение номенклатуры, ввод новых позиций и контрагентов, работа с поставщиками, фотографирование товаров,
- структурирование, работа с документами,
- Официальное оформление в соотв. с ТК РФ, Социаальный пакет, отпуск 44 дня, график работы 5/2,
- Испытательный срок до 3 месяцев.
Зарплата от 29 000 рублей в месяц.
Региональный руководитель розничной сети
Обязанности:
- Стратегическое и антикризисное управление сетью магазинов (площадью 1000 кв.м.) на территории региона;
- Управление работой регионального офиса (менеджеры по закупу, бухгалтера, ревизоры, менеджер по персоналу и т.д.);
- Стратегическое планирование;
- Выполнение плановых показателей по товарообороту, прибыли;
- Развитие розничной сети и организация запуска новых торговых точек продвижение сети.
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Требования:
- Высшее образование;
- Опыт от 6 лет на руководящей должности в сфере торговли;
- Опыт работы с проблемными объектами;
- Опыт антикризисного управления;
- Опыт управления персоналом.
Заработная плата 130 000 рублей в месяц.
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22 ноября 2020, 18:00
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