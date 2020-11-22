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Управляющий торговым центром и бухгалтер: подборка актуальных вакансий для сыктывкарцев

Управляющий торговым центром и бухгалтер: подборка актуальных вакансий для сыктывкарцев

22 ноября 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Требуются специалисты с опытом руководителя

Многие сыктывкарцы до сих пор ищут работу. Портал PG11.ru составил для вас подборку самых актуальных вакансий с известного сайта по поиску работы. 

Бухгалтер

Опыт работы не требуется.

Обязанности:

  • составление отчетности для ИП;
  • заполнение любых налоговых деклараций;
  • обработка первичных документов в 1С;

Требования:

  • Бухгалтерское образование;
  • Коммуникабельность;
  • доброжелательность в работе с клиентами;

Условия:

  • Официальное трудоустройство;
  • Офис в центре города;
  • Дружный коллектив;

Зарплата от 30 000 рублей в месяц на руки. 

Управляющий торговым центром

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Требования:

  • формализовать стратегию развития объекта,
  • поставить процессы управления, встроить в систему работы Управляющей компании,
  • заполнить объект арендаторами / провести ротацию,
  • обеспечить продвижение объекта, повысить трафик.

Функционал вакансии:

  • разработка стратегии развития объекта и ее реализация,
  • достижение целевых показателей управления (финансовых и процессных),
  • подбор персонала, формирование команды управления объектом,
  • изучение процессов (стандартов) управления в компании и их внедрение на объекте,
  • контроль технической эксплуатации объекта,
  • участие в переговорах с арендаторами, заключение договоров,
  • участие в разработке программы продвижения и контроль за ее реализацией,
  • бюджетирование проекта (БДР, БДДС, УБ),
  • финансовая и управленческая отчетность по проекту.

Требования к профессиональным компетенциям идеального кандидата:

  • стратегическое и системное мышление, умение сформировать стратегию проекта и план ее реализации, умение выстроить систему работы,
  • управленческие навыки (формирование и управление командой/группой),
  • опыт ведения переговоров и заключения договоров (сектор В2В),
  • отраслевые знания: управление объектом торговой недвижимости,
  • знание основ бюджетирования в проектах.

Требования к личным качествам идеального кандидата:

  • высокий уровень жизненной энергии и однозначный позитив (проект нужно будет "раскачивать", вливать в него энергию),
  • лидерские качества,
  • командность (умение быть частью команды), синергичность,
  • готовность к системной работе в процессах (планирование, контроль исполнения, отчетность),
  • технологичность (использование онлайн-сервисов, гаджетов),
  • обязательность (сказал-сделал),
  • мотивация на развитие.

Зарплата от 70 000 рублей в месяц.

Оператор базы данных 1С

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Требования:

  • Опыт работы в 1С:7.7, 1С:8.3,
  • быстрая обучаемость, исполнительность, аккуратность, скрупулезность, опрятный внешний вид, навыки быстрого набора текста,
  • грамотность, уверенный пользователь ПК,
  • умение структурировать

Обязанности:

  • Ведение документов в 1С:производстве, ведение номенклатуры, ввод новых позиций и контрагентов, работа с поставщиками, фотографирование товаров,
  • структурирование, работа с документами,
  • Официальное оформление в соотв. с ТК РФ, Социаальный пакет, отпуск 44 дня, график работы 5/2,
  • Испытательный срок до 3 месяцев. 

Зарплата от 29 000 рублей в месяц.

Региональный руководитель розничной сети

Обязанности:

  • Стратегическое и антикризисное управление сетью магазинов (площадью 1000 кв.м.) на территории региона;
  • Управление работой регионального офиса (менеджеры по закупу, бухгалтера, ревизоры, менеджер по персоналу и т.д.);
  • Стратегическое планирование;
  • Выполнение плановых показателей по товарообороту, прибыли;
  • Развитие розничной сети и организация запуска новых торговых точек продвижение сети.
    .

Требования:

  • Высшее образование;
  • Опыт от 6 лет на руководящей должности в сфере торговли;
  • Опыт работы с проблемными объектами;
  • Опыт антикризисного управления;
  • Опыт управления персоналом.

Заработная плата 130 000 рублей в месяц.

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