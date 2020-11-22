Управляющий торговым центром и бухгалтер: подборка актуальных вакансий для сыктывкарцев

Многие сыктывкарцы до сих пор ищут работу. Портал PG11.ru составил для вас подборку самых актуальных вакансий с известного сайта по поиску работы.

Бухгалтер

Опыт работы не требуется.

Обязанности:

составление отчетности для ИП;

заполнение любых налоговых деклараций;

обработка первичных документов в 1С;

Требования:

Бухгалтерское образование;

Коммуникабельность;

доброжелательность в работе с клиентами;

Условия:

Официальное трудоустройство;

Офис в центре города;

Дружный коллектив;

Зарплата от 30 000 рублей в месяц на руки.

Управляющий торговым центром

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Требования:

формализовать стратегию развития объекта,

поставить процессы управления, встроить в систему работы Управляющей компании,

заполнить объект арендаторами / провести ротацию,

обеспечить продвижение объекта, повысить трафик.

Функционал вакансии:

разработка стратегии развития объекта и ее реализация,

достижение целевых показателей управления (финансовых и процессных),

подбор персонала, формирование команды управления объектом,

изучение процессов (стандартов) управления в компании и их внедрение на объекте,

контроль технической эксплуатации объекта,

участие в переговорах с арендаторами, заключение договоров,

участие в разработке программы продвижения и контроль за ее реализацией,

бюджетирование проекта (БДР, БДДС, УБ),

финансовая и управленческая отчетность по проекту.

Требования к профессиональным компетенциям идеального кандидата:

стратегическое и системное мышление, умение сформировать стратегию проекта и план ее реализации, умение выстроить систему работы,

управленческие навыки (формирование и управление командой/группой),

опыт ведения переговоров и заключения договоров (сектор В2В),

отраслевые знания: управление объектом торговой недвижимости,

знание основ бюджетирования в проектах.

Требования к личным качествам идеального кандидата:

высокий уровень жизненной энергии и однозначный позитив (проект нужно будет "раскачивать", вливать в него энергию),

лидерские качества,

командность (умение быть частью команды), синергичность,

готовность к системной работе в процессах (планирование, контроль исполнения, отчетность),

технологичность (использование онлайн-сервисов, гаджетов),

обязательность (сказал-сделал),

мотивация на развитие.

Зарплата от 70 000 рублей в месяц.

Оператор базы данных 1С

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Требования:

Опыт работы в 1С:7.7, 1С:8.3,

быстрая обучаемость, исполнительность, аккуратность, скрупулезность, опрятный внешний вид, навыки быстрого набора текста,

грамотность, уверенный пользователь ПК,

умение структурировать

Обязанности:

Ведение документов в 1С:производстве, ведение номенклатуры, ввод новых позиций и контрагентов, работа с поставщиками, фотографирование товаров,

структурирование, работа с документами,

Официальное оформление в соотв. с ТК РФ, Социаальный пакет, отпуск 44 дня, график работы 5/2,

Испытательный срок до 3 месяцев.

Зарплата от 29 000 рублей в месяц.

Региональный руководитель розничной сети

Обязанности:

Стратегическое и антикризисное управление сетью магазинов (площадью 1000 кв.м.) на территории региона;

Управление работой регионального офиса (менеджеры по закупу, бухгалтера, ревизоры, менеджер по персоналу и т.д.);

Стратегическое планирование;

Выполнение плановых показателей по товарообороту, прибыли;

Развитие розничной сети и организация запуска новых торговых точек продвижение сети.

.

Требования:

Высшее образование;

Опыт от 6 лет на руководящей должности в сфере торговли;

Опыт работы с проблемными объектами;

Опыт антикризисного управления;

Опыт управления персоналом.

Заработная плата 130 000 рублей в месяц.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»