За сутки в Коми зафиксировали 275 случаев COVID-19, 317 человек выздоровели

Число заболевших продолжает увеличиваться
За сутки в Коми зафиксировали 275 случаев COVID-19, 317 человек выздоровели22 ноября 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
pixabay.com
В Республике Коми официально подтвержден еще 275 случаев заражения коронавирусом. Актуальную статистику опубликовал сайт стопкоронавирус.рф, на котором размещается вся официальная информация о новой коронавирусной инфекции.
На 22 ноября в регионе лабораторно подтверждено 19 061 (+275) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 13 810 (+317) человек. Всего с начала пандемии умерло 306 (+0) пациентов.
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