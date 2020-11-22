За сутки в Коми зафиксировали 275 случаев COVID-19, 317 человек выздоровели

В Республике Коми официально подтвержден еще 275 случаев заражения коронавирусом. Актуальную статистику опубликовал сайт стопкоронавирус.рф, на котором размещается вся официальная информация о новой коронавирусной инфекции.

На 22 ноября в регионе лабораторно подтверждено 19 061 (+275) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 13 810 (+317) человек. Всего с начала пандемии умерло 306 (+0) пациентов.

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