В Коми больных коронавирусом обеспечат лекарствами

Правительство Российской Федерации выделило Республике Коми 30,87 миллионов рублей для обеспечения лекарствами пациентов с новой коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение в амбулаторных

условиях.

Сейчас Министерство здравоохранения Коми проводит работу по заключению контрактов на поставку медикаментов. Для пациентов с COVID-19, которые проходят лечение на дому, закупят антибактериальные, противовирусные, жаропонижающие препараты, антикоагулянты.

Работу по обеспечению поликлиник необходимыми лекарствами мы начали еще до поступления федеральных сресдтв. По поручению главы Коми, за счет средств республиканского бюджета, для стационаров и для амубалторной сети мы закупили препараты, рекомендованные Минздравом России для лечения больных коронавирусом. Поступившие федеральные средства станут хорошим подспорьем для продолжения этой работы. Сейчас, параллельно с закупкой препаратов, решается вопрос о способах их доставки пациентам. РАссматривается вопрос о выдаче лекарств на дому и во время приема в амбулаторных ковидных центра, - пояснил министр здравоохранения Коми Борис Александров.

Решение о том, какие препарату будут использоваться в каждом конкретном случае будет определять лечащий врач, в зависимости от состояния больного и тяжести заболевания. Обеспечение бесплатными лекарственными препаратами, закупленными из фонда Правительства Российской Федерации, в регионе начнется в конце ноября.

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