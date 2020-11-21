Фото дня в Коми: остаемся зимовать

@lezhiq_q

- Вот таких вот уток можно наблюдать у нас в парке.Пока река не замерзает , они будут там зимовать, ведь пищи им будет хватать. Если же полынью затянет льдом, они думаю двинутся на юг.

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