Фото дня в Коми: остаемся зимовать

Горожане делятся прекрасными кадрами
Фото дня в Коми: остаемся зимовать21 ноября 2020
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@lezhiq_q
@lezhiq_q
- Вот таких вот уток можно наблюдать у нас в парке.Пока река не замерзает , они будут там зимовать, ведь пищи им будет хватать. Если же полынью затянет льдом, они думаю двинутся на юг.
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21 ноября 2020, 17:25
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