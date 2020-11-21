В Минстрое Коми прокомментировали появление пешеходных переходов в никуда

Не так давно деревня Макарыб Удорского района внезапно прославилась в Сети. Причиной тому стал пешеходный переход, который обустроили по последнему слову техники, но вот целесообразность его появления в тех местах вызвала большие вопросы. Ролик об этом появился в известном паблике Усы Пескова.

На записи мужчина снимает переход через дорогу, комментируя увиденное. Он положительно высказывается о самом объекте, где есть и «зебра», и лежачий полицейский и даже освещение на солнечных батареях,но вот откуда и куда люди должны по нему идти совершенно непонятно. С одной стороны находятся дома, а с другой – бескрайние просторы с полями и лесами.

- Откуда там шли люди? Куда они собрались идти? – задается резонным вопросом автор ролика.

В министерстве строительства и ЖКХ Коми прокомментировали, что организация, занимавшаяся обустройством этих переходов, сделала еще 11 в районе, пишет БНК. Так, в перечень вошли три перехода на дороге Кослан-Большая Пысса-Латьюга, подъезд к селу Ёртом от автомобильной дороги Усогорск – Благоево – Чупрово и подъезд к железнодорожной станции Кослан – деревня Разгорт.

В ведомстве отметили, что все они были согласованы, в том числе и с УГИБДД МВД по Коми, заявили в ведомстве. Общая стоимость работ по контракту составила более 3,5 миллиона рублей.

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